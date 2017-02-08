Больничный скандал: в Киеве пациенты жалуются на плохое питание

В столице разгорается очередной скандал в сфере здравоохранения, связанный с питанием в одном из заведений. Тревогу забили пациенты тубдиспансера на улице Автозаводской, 68, где находится Киевский городской противотуберкулезный диспансер №1.

"До Нового года кормили нормально, и мясо давали, и яйца, и овощи. А сейчас даже хлеба не дают. На вопрос, почему на обед не дают второе, в учреждении пояснили, что его оставляют на ужин", — пожаловался один из пациентов диспансера во время прямой линии с чиновниками КГГА в Контактном центре мэрии.

В тубдиспансере вчера не брали трубку, в департаменте здравоохранения КГГА пообещали немедленно разобраться. "По этому поводу в ближайшие дни будет проведена проверка. В диспансер выедет комиссия. Сейчас на каждого пациента из горбюджета на питание выделяется 30 гривен", — пояснили нам в департаменте.