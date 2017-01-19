Что читают киевляне: ТОП-10 самых популярных книг, которые берут в библиотеках (инфографика)

Жители столицы читают украинских современников, возвращаются к классике и даже выстраиваются в очереди за некоторыми книгами

Киевляне стали больше посещать городские библиотеки. Об этом нам рассказали сами работники этих культурных заведений. Горожане интересуются книгами современных украинских авторов и даже выстраиваются в очереди за некоторыми книгами. "Сегодня" выяснила, какие произведения и писатели пользуются самой большой популярностью в столице.

КТО В ТОПЕ. В Печерском районе за прошлый год среди 20 самых читаемых писателей оказались украинские писатели — Юрий Андрухович и София Андрухович, Мария Матиос, Юрий Винничук и Леся Воронина, детский писатель Сергей Дерманский и поэт Сергей Жадан.

"У читателей рука тянется к современным украинским писателям. Раньше был дефицит именно отечественных произведений", — рассказали "Сегодня" в Центральнной библиотеке им. Шевченко для детей. Не менее востребованной была книги Лады Лузиной "Киевские ведьмы", Владимира Лиса "Соло для Соломии" и "Век Иакова", популярны и книги Андрея Кокотюхи.

К слову, произведения этих авторов оказались в топе самых читаемых книг и в других районах столицы.

"Андрей Кокотюха, Ирэн Роздобудько, Павло Загребельный, Максим Кидрук — за книгами этих авторов в библиотеке выстраиваются очереди! Даже трудно выделить конкретные произведения, которые пользуются самой большой популярностью. Берут книги Ивана Карпенко-Карого, Григория Квитки-Основьяненко, Ивана Котляревского. Они пользуются большой популярностью у студентов театральных вузов, которые ставят по ним театральные постановки", — говорит директор библиотеки "Молодая гвардия" Галина Конашко.

Подтверждают очереди за произведениями современных украинских авторов и в центральной районной библиотеке имени Павла Загребельного в Деснянском районе. "На одну книгу могут записаться два-три человека. Популярны писатели Владимир Лис, Дашвар Люко, Сергей Жадан и Дина Рубина. К примеру, в прошлом году книгу Владимира Лиса "Век Иакова" прочитали 58 раз, "На запах мяса" Дашвар Люко брали 62 раза, Айн Рэнд "Атлант расправил плечи" — 36 раз, а "Русскую канарейку" Дины Рубиной прочитали 54 человека", — рассказали в библиотеке.

В Центральной библиотеке имени Ивана Франко в Подольском районе отметили, что наравне с современными произведениями очень большой популярностью пользуются и классические. "В прошлом году просто был настоящий бум на произведения немецкого автора Ремарка. Читатели очень интересовались его романами "Триумфальная арка" и "Три товарища". Просили почитать стихи Лины Костенко и Сергея Жадана", — говорит завотделом обслуживания библиотеки Валентина Никитович.

В МЕТРО. Любителей чтива можно встретить и в столичной подземке. В соцсетях уже больше двух лет действует фотопроект под название "Подземное киевское чтение". Киевляне фотографируют пассажиров подземки, увлеченных чтением, и размещают снимки на страничке фотопроекта, подписывая автора книги и название произведения. Так, юное поколение предпочитает Артура Конан Дойля "Записки Шерлока Холмса" и "Гарри Поттера" Джоан Роулинг, а пассажиры постарше — Валентина Пикуля, Дэна Брауна и любовные романы Джеки Коллинз.

Дети читают сказку про "36 и 6 котов" и "шоколадную фабрику"

Увлекаются литературой и маленькие киевляне. К примеру, в первой модернизированной Центральной библиотеке им. Шевченко для детей (просп. Победы, 25-а), которую в прошлом году превратив в "БиблиоHUB", больше всего маленькие киевляне любят фантастические произведения.

"На первом месте украинская писательница Галина Вдовиченко и ее повесть-сказка "36 и 6 котов", на втором — сказка "Чарли и шоколодная фабрика" британского писателя Роальда Даля, а на третьем, бессменный лидер — детский писатель Всеволод Нестайко и его "Удивительные приключения в лесной школе". Читатели постарше предпочитают "Джури козака Швайки" авторства Владимира Рутковского и серию фантастических книг о приключениях героя по имени Перси Дюжексон Рика Риордана", — рассказывают в библиотеке и добавляют, что дети больше предпочитают произведения отечественных авторов.