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Что делать при сильном морозе: откажитесь от металлических украшений и носите перчатки с мехом http://www.segodnya.ua/img/article/7861/30_main.1483774624.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/30_tn.1483774624.jpg Люди Не пейте алкоголь перед выходом на улицу  

Что делать при сильном морозе: откажитесь от металлических украшений и носите перчатки с мехом

Сегодня, 09:36

Не пейте алкоголь перед выходом на улицу

 

Старайтесь избегать длительного пребывания на открытом воздухе. Фото: chelcel.blogspot.com
Старайтесь избегать длительного пребывания на открытом воздухе. Фото: chelcel.blogspot.com

В связи с вторжением арктического воздуха в Украине резко понизилась температура воздуха: 7 января ночью было до 14-19°, местами до 22° мороза, днем до 11-17° мороза. По прогнозам Укргидрометцентра, 8-9 января сохранится холодная погода.

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Рекомендации и советы при сильных морозах:

  • старайтесь избегать длительного пребывания на открытом воздухе, а если этого избежать нельзя – то раз в полчаса заходите в ближайшее закрытое помещение, чтобы погреться.
  • долго находясь на открытом воздухе, старайтесь двигаться и восстанавливать кровообращение пальцев рук и ног, а открытые участки лица осторожно растирать.
  • находясь долго на открытом воздухе, время от времени пейте горячий чай, кофе или бульон.
  • выходите на улицу, хорошо поев, ведь голодный человек замерзает при морозе быстрее.
  • одевайтесь так, чтобы между слоями одежды оставался слой воздуха, который удерживает тепло. Верхнюю одежду желательно носить непромокаемую, в обувь необходимо вкладывать теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надевать шерстяные – они впитывают влагу и оставляют ноги сухими.
  • не выходите на мороз без перчаток и шарфа. Лучший вариант – перчатки из водоотталкивающей ткани, которая не пропускает воздух, с мехом внутри. Перчатки из искусственных материалов плохо защищают от мороза. В ветреную погоду открытые участки тела смазывайте специальным кремом. Не носите на морозе металлических, в том числе золотых и серебряных, украшений.

При незначительном обморожении отогревайтесь постепенно:

- Умойтесь холодной водой;

- Осторожно разотрите обмороженный участок;

- Выпейте что-то теплое;

- Закутайтесь.

Ни в коем случае не нагревайте обмороженные участки тела, не растирайте их плотными тканями. Не употребляйте спиртные напитки перед выходом на улицу как согревающее средство.
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Источник:

"Сегодня"

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