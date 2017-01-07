Что делать при сильном морозе: откажитесь от металлических украшений и носите перчатки с мехом
Не пейте алкоголь перед выходом на улицу
В связи с вторжением арктического воздуха в Украине резко понизилась температура воздуха: 7 января ночью было до 14-19°, местами до 22° мороза, днем до 11-17° мороза. По прогнозам Укргидрометцентра, 8-9 января сохранится холодная погода.
Рекомендации и советы при сильных морозах:
- старайтесь избегать длительного пребывания на открытом воздухе, а если этого избежать нельзя – то раз в полчаса заходите в ближайшее закрытое помещение, чтобы погреться.
- долго находясь на открытом воздухе, старайтесь двигаться и восстанавливать кровообращение пальцев рук и ног, а открытые участки лица осторожно растирать.
- находясь долго на открытом воздухе, время от времени пейте горячий чай, кофе или бульон.
- выходите на улицу, хорошо поев, ведь голодный человек замерзает при морозе быстрее.
- одевайтесь так, чтобы между слоями одежды оставался слой воздуха, который удерживает тепло. Верхнюю одежду желательно носить непромокаемую, в обувь необходимо вкладывать теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надевать шерстяные – они впитывают влагу и оставляют ноги сухими.
- не выходите на мороз без перчаток и шарфа. Лучший вариант – перчатки из водоотталкивающей ткани, которая не пропускает воздух, с мехом внутри. Перчатки из искусственных материалов плохо защищают от мороза. В ветреную погоду открытые участки тела смазывайте специальным кремом. Не носите на морозе металлических, в том числе золотых и серебряных, украшений.
При незначительном обморожении отогревайтесь постепенно:
- Умойтесь холодной водой;
- Осторожно разотрите обмороженный участок;
- Выпейте что-то теплое;
- Закутайтесь.
Ни в коем случае не нагревайте обмороженные участки тела, не растирайте их плотными тканями. Не употребляйте спиртные напитки перед выходом на улицу как согревающее средство.
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