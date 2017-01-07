Что делать при сильном морозе: откажитесь от металлических украшений и носите перчатки с мехом

Не пейте алкоголь перед выходом на улицу

В связи с вторжением арктического воздуха в Украине резко понизилась температура воздуха: 7 января ночью было до 14-19°, местами до 22° мороза, днем до 11-17° мороза. По прогнозам Укргидрометцентра, 8-9 января сохранится холодная погода.

Рекомендации и советы при сильных морозах:

старайтесь избегать длительного пребывания на открытом воздухе, а если этого избежать нельзя – то раз в полчаса заходите в ближайшее закрытое помещение, чтобы погреться.

долго находясь на открытом воздухе, старайтесь двигаться и восстанавливать кровообращение пальцев рук и ног, а открытые участки лица осторожно растирать.

находясь долго на открытом воздухе, время от времени пейте горячий чай, кофе или бульон.

выходите на улицу, хорошо поев, ведь голодный человек замерзает при морозе быстрее.

одевайтесь так, чтобы между слоями одежды оставался слой воздуха, который удерживает тепло. Верхнюю одежду желательно носить непромокаемую, в обувь необходимо вкладывать теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надевать шерстяные – они впитывают влагу и оставляют ноги сухими.

не выходите на мороз без перчаток и шарфа. Лучший вариант – перчатки из водоотталкивающей ткани, которая не пропускает воздух, с мехом внутри. Перчатки из искусственных материалов плохо защищают от мороза. В ветреную погоду открытые участки тела смазывайте специальным кремом. Не носите на морозе металлических, в том числе золотых и серебряных, украшений.

При незначительном обморожении отогревайтесь постепенно:

- Умойтесь холодной водой;

- Осторожно разотрите обмороженный участок;

- Выпейте что-то теплое;

- Закутайтесь.

Ни в коем случае не нагревайте обмороженные участки тела, не растирайте их плотными тканями. Не употребляйте спиртные напитки перед выходом на улицу как согревающее средство.