День Независимости на Подоле: вышиванки и нарядные вороны

Сегодня, 19:15

На большой ярмарке присматривались к национальной одежде, венкам и бусам

Пока в центре Киева гремел парад, на столичном Андреевском спуске развернулась большая праздничная ярмарка. В этом году она начиналась в сквере на Контрактовой площади.

Особым спросом на торгах пользовались вышиванки, алые бусы и венки  с цветами ручной работы.

Приятный подарок подготовил для киевлян и гостей города музей "Андреевская церковь": сегодня вход на обзорную площадку возле храма – бесплатный.

Среди необычных гостей ярмарки – пара нарядных воронов из херсонского театра птиц. Сфотографировать пернатых можно было за пять гривен.
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Все новости по теме День Независимости 2017.
Автор:

Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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