День Независимости на Подоле: вышиванки и нарядные вороны

На большой ярмарке присматривались к национальной одежде, венкам и бусам

Пока в центре Киева гремел парад, на столичном Андреевском спуске развернулась большая праздничная ярмарка. В этом году она начиналась в сквере на Контрактовой площади.

Особым спросом на торгах пользовались вышиванки, алые бусы и венки с цветами ручной работы.

Приятный подарок подготовил для киевлян и гостей города музей "Андреевская церковь": сегодня вход на обзорную площадку возле храма – бесплатный.

Среди необычных гостей ярмарки – пара нарядных воронов из херсонского театра птиц. Сфотографировать пернатых можно было за пять гривен.