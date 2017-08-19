Дом Булгакова в Киеве трещит по швам

Вчера, 23:01

Работники музея уверены, все из-за стройки на соседнем участке


Дом Булгакова на Андреевском спуске в столице пошел трещинами. Работники музея уверены, все из-за стройки на соседнем участке – там возводят железо-бетонную подпорную стену, работает мощная техника. Из-за этого в усадьбе по соседству на несколько метров провалилась земля.

В городском управлении противооползневых подземных работ уверяют – застройщик ничего не нарушал. Трещины в музее Булгакова образовались из-за старости. А провал земли в соседнем доме – из-за технологической ошибки тех-таки строителей.

"Подземщики" уверены, что зданиям на Андреевском ничего не угрожает. В то же время, дома заметно разрушаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве горит новостройка.
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