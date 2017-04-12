Енот из Киевского зоопарка покорил соцсеть

Один из енотов, обитающих в столичном зоопарке, недавно умилил пользователей Facebook. Так, милый зверек мешал собратьям спать, почесываясь и трогая спящих енотов лапкой.

В итоге, енот-хулиган все же разбудил нескольких сородичей, пригревшихся на солнце в вольере. Однако позже обошел спящих зверьков по бревну и присоединился к "тихому часу".

Видео с енотами, которое на днях появилось в соцсети на странице ведущего биолога зоопарка Сергея Григорьева, уже посмотрели более двух тысяч раз.