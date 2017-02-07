Фотоконкурс "Зимняя сказка в киевских парках": красивые аллеи и позитивный снеговик

"Сегодня" публикует фото участников конкурса "Зимняя сказка в киевских парках". Победители в начале весны получат 18 красивых комнатных растений от "Киевзеленстроя"

Зимняя тишина и перезвон колоколов над заснеженным сосновым лесом

Киевлянка Наталья Бабенко поделилась пейзажем, запечатленным на Лесном массиве. "Снег всем уже порядком надоел... Но очень хочется поделиться его красотой.

На фото сказочный лес на Лесном массиве. На его окраине находится храм святых мучеников Адриана и Наталии на Лесном проспекте, 32. Особенно сказочным этот пейзаж становится, когда над лесом разливается мелодичный звон колоколов, сзывающий мирян к службе", — делится Наталья.

Заснеженные аллеи на Владимирской горке

Киевлянин Александр Афонин обожает киевский парк "Владимирская горка". "Я работаю в центре города, и парк на Владимирской горке давно стал для меня любимым.

У меня накопилась целая подборка фотографий памятника князю Владимиру — зимой, весной, осенью и летом. Зимой — это место очень красивое и загадочное", — говорит Александр.

Позитивный снеговик в скверике возле КНУСА

Евгений Рейцен преподает в Киевском национальном университете строительства и архитектуры с 1958 года. "Зима в этом году выдалась снежная. А этого милого снеговика студенты слепили в скверике возле университета.

Я ему посвятил небольшой стих: "С улыбкой он встречает всех студентов. Им селфи предлагает сделать поскорей. За это он не просит дивидендов — КНУСА отпраздновал 100-летний юбилей!" — делится с нами Евгений Александрович.

Заснеженный фонтан Термена и Яковченко

Киевлянин Сергей Михалевский работает реставратором. "Обожаю сквер возле театра им. Франко. Это одно из любимых моих мест в Киеве. В театре я наслаждаюсь игрой актеров. А в сквере любуюсь старинным фонтаном Термена 1900 года постройки.

Нужно отдать должное сотрудникам "Зеленстроя", они убирают снег, и можно присесть на скамейку рядом со скульптурой актера Яковченко и его таксы", — говорит Сергей.

Столичный Гидропарк в снегу поражает красивыми пейзажами и тишиной

Киевлянин Игорь Хлибович влюблен в зимний Гидропарк. "Я работаю доктором на скорой, а в свободное время люблю выходить на фотоохоту за красивыми видами столицы. В Гидропарке настоящая сказочная зима: деревья окутаны инеем, чистый воздух и замечательная природа.

Из окна машины или поезда метро всего этого не увидишь, лишь прогулявшись по Гидропарку пешком, можно запечатлеть всю эту неимоверную красоту", — говорит нам Игорь Михайлович.

Напомним, газета "Сегодня" совместно с КО "Киевзеленстрой" объявляют конкурс "Зимняя сказка в киевских парках".

Со 2 февраля по 2 марта присылайте фотографии из киевских парков и скверов на адрес a.maruschak@segodnya.ua. Укажите свои ФИО и название парка, где сделано фото, контактный телефон для обратной связи. Лучшие снимки будут опубликованы.

Победители получат 18 благородных и очень красивых комнатных растений, которые украсят ваш дом и таким образом ускорят приближение весны, по которой мы все соскучились. Спешите! Остался всего месяц, чтобы вместе мы смогли оценить красоты зимних парков Киева.

Условия конкурса на сайте www.segodnya-multimedia.com в разделе "Новости".