Фотоконкурс "Зимняя сказка в киевских парках": красивые аллеи и позитивный снеговик

Сегодня, 16:45

Новый фотоконкурс от "Сегодня"

Зимняя красота киевских парков
Зимняя красота киевских парков

"Сегодня" публикует фото участников конкурса "Зимняя сказка в киевских парках". Победители в начале весны получат 18 красивых комнатных растений от "Киевзеленстроя"

Зимняя тишина и перезвон колоколов над заснеженным сосновым лесом

Киевлянка Наталья Бабенко поделилась пейзажем, запечатленным на Лесном массиве. "Снег всем уже порядком надоел... Но очень хочется поделиться его красотой.

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На фото сказочный лес на Лесном массиве. На его окраине находится храм святых мучеников Адриана и Наталии на Лесном проспекте, 32. Особенно сказочным этот пейзаж становится, когда над лесом разливается мелодичный звон колоколов, сзывающий мирян к службе", — делится Наталья.

Заснеженные аллеи на Владимирской горке

Киевлянин Александр Афонин обожает киевский парк "Владимирская горка". "Я работаю в центре города, и парк на Владимирской горке давно стал для меня любимым.

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У меня накопилась целая подборка фотографий памятника князю Владимиру — зимой, весной, осенью и летом. Зимой — это место очень красивое и загадочное", — говорит Александр.

Позитивный снеговик в скверике возле КНУСА

Евгений Рейцен преподает в Киевском национальном университете строительства и архитектуры с 1958 года. "Зима в этом году выдалась снежная. А этого милого снеговика студенты слепили в скверике возле университета.

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Я ему посвятил небольшой стих: "С улыбкой он встречает всех студентов. Им селфи предлагает сделать поскорей. За это он не просит дивидендов — КНУСА отпраздновал 100-летний юбилей!" — делится с нами Евгений Александрович.

Заснеженный фонтан Термена и Яковченко

Киевлянин Сергей Михалевский работает реставратором. "Обожаю сквер возле театра им. Франко. Это одно из любимых моих мест в Киеве. В театре я наслаждаюсь игрой актеров. А в сквере любуюсь старинным фонтаном Термена 1900 года постройки.

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Нужно отдать должное сотрудникам "Зеленстроя", они убирают снег, и можно присесть на скамейку рядом со скульптурой актера Яковченко и его таксы", — говорит Сергей.

Столичный Гидропарк в снегу поражает красивыми пейзажами и тишиной

Киевлянин Игорь Хлибович влюблен в зимний Гидропарк. "Я работаю доктором на скорой, а в свободное время люблю выходить на фотоохоту за красивыми видами столицы. В Гидропарке настоящая сказочная зима: деревья окутаны инеем, чистый воздух и замечательная природа.

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Из окна машины или поезда метро всего этого не увидишь, лишь прогулявшись по Гидропарку пешком, можно запечатлеть всю эту неимоверную красоту", — говорит нам Игорь Михайлович.

Напомним, газета "Сегодня" совместно с КО "Киевзеленстрой" объявляют конкурс "Зимняя сказка в киевских парках".

Со 2 февраля по 2 марта присылайте фотографии из киевских парков и скверов на адрес a.maruschak@segodnya.ua. Укажите свои ФИО и название парка, где сделано фото, контактный телефон для обратной связи. Лучшие снимки будут опубликованы.

Победители получат 18 благородных и очень красивых комнатных растений, которые украсят ваш дом и таким образом ускорят приближение весны, по которой мы все соскучились. Спешите! Остался всего месяц, чтобы вместе мы смогли оценить красоты зимних парков Киева.

Условия конкурса на сайте www.segodnya-multimedia.com в разделе "Новости".
зима, снег, парк, гидропарк, киевлянка, киевлянин, фотоконкурс, пейзаж
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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