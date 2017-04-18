Где в Киеве будут торговать недорогими продуктами: расписание ярмарок
Приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, мед, молоко можно будет на 10—15% дешеле
В Киеве пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, мед, молоко на 10—15% дешеле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.
Расписание торгов:
18 апреля (вторник):
- в Голосеевском районе – просп. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
- в Дарницком районе – ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
- в Подольском районе – ул. Светлицкого, 31-35;
- в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.
19 апреля (среда):
- в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевская, 45-47;
- в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
- в Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20;
- в Печерском районе – пересечение улиц Большой Васильковской и Физкультуры;
- в Подольском районе – ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;
- в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы б-р Р. Роллана)
- в Шевченковском районе – ул. Трудовая, 7-А, пересечение улиц Телиги и Мельникова.
20 апреля (четверг):
- в Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)
- в Дарницком районе – ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
- в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23;
- в Оболонском районе – ул. Северная, 48-54;
- в Печерском районе – ул. Московская, 2;
- в Подольском районе -ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35;
- в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.
21 апреля (пятница):
- в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
- в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
- в Деснянском районе – ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова)
- в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алма-Атинская, 64-74;
- в Печерском районе – пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулок Виноградный;
- в Подольском районе – ул. Полковая, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35;
- в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
- в Соломенском – ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. П. Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)
- в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Рижская, 1, пересечение улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.
22 апреля (суббота):
- в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
- в Подольском районе – ул. Светлицкого, 31-35.
23 апреля (воскресенье):
- в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
- в Днепровском районе – ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
- в Подольском районе – ул. Светлицкого, 31-35.
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