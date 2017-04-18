Где в Киеве будут торговать недорогими продуктами: расписание ярмарок http://www.segodnya.ua/img/article/10139/8_main.1492536371.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10139/8_tn.1492536371.jpg 2017-04-18T20:23:14+03:00 Люди Приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, мед, молоко можно будет на 10—15% дешеле