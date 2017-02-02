Где в Киеве можно получить свидетельство о рождении ребенка (список)

На сайте Министерства юстиции Украины появился список роддомов, в которых можно получить свидетельство о рождении ребенка.

В частности, в Киеве это такие роддома:

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Напомним, в Киеве изменились показатели рождаемости детей. Об этом сообщает в Facebook депутат Киеврады Александр Пабат.

Согласно статистическим данным, за девять месяцев 2016 года в Киеве появился на свет 27221 малыш. В 2015-м году общее количество новорожденных детей составило 35558 малышей.

"Если отслеживать новорожденных киевлян в абсолютных показателях – наблюдается небольшой, но спад, в сравнении со статданными прошлого года. Если за основу мониторинга брать общий коэффициент рождаемости – очевиден прирост. Переход от "очень низкой" (9,8) рождаемости по международной классификации к просто "низкой" (14)", – отметил Пабат.