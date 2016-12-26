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Как безопасно установить новогоднюю елку http://www.segodnya.ua/img/article/7830/28_main.1482736649.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/28_tn.1482736649.jpg Люди Несоблюдение требований безопасности является причиной пожаров  

Как безопасно установить новогоднюю елку

Сегодня, 09:15

Несоблюдение требований безопасности является причиной пожаров

 

Не вешайте на елку свечи
Не вешайте на елку свечи. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Одним из главных атрибутов новогодних и рождественских праздников является украшенная елка. В то же время, несоблюдение элементарных требований безопасности при ее установке является причиной возникновения чрезвычайных событий, в том числе пожаров во время празднования Нового года.

Именно поэтому Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обращается к людям с просьбой соблюдать такие правила при установке елки:

- Размещайте елку на устойчивой основе так, чтобы ветви не касались стен и потолка и были на безопасном расстоянии от электроприборов;

- Не устанавливайте елку на высокой подставке (стул, журнальный столик и т.д.);

- Поставьте ствол елки в ведро с мокрым песком и время от времени увлажняйте его;

- На елку запрещается устанавливать свечи, бенгальские огни, украшать ее легковоспламеняющимися материалами;

- Не используйте неисправные или самодельные электрогирлянды;

- Ни в коем случае не зажигайте у елки бенгальские огни, другие пиротехнические изделия; помните: использовать в помещении пиротехнику запрещено;

- Дети могут находиться возле елки с включенной гирляндой только в присутствии взрослых, выключайте ее, когда выходите из комнаты;

- С целью предотвращения возникновения пожара можно обработать елку специальным огнестойким раствором.

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елка, елки, свечи, новогодняя елка, бенгальские огни

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