Как будут работать медучреждения в Киеве в ближайшие дни

В Украине празднуется День флага и 26-я годовщина независимости

Во время мероприятий по случаю Дня Государственного флага Украины и 26-й годовщины независимости Украины неотложная медицинская помощь будет предоставляться гражданам независимо от места их проживания и регистрации. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА.

Работа учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, будет организована следующим образом:

24 августа, четверг, – праздничный, выходной день;

25 августа, пятница – выходной день (переносится на субботу 19 августа, в соответствии со статьей 53 КЗоТ Украины);

26 августа, суббота – рабочий день по графику;

27 августа, воскресенье, – выходной день.

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Работа учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, будет организована круглосуточно, в соответствии с утвержденными графиками дежурств отделений на 2017 год.

Дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи будет организовано в местах проведения общегосударственных и общегородских мероприятий, в том числе с учетом участия в мероприятиях людей с особыми потребностями, в соответствии с планом их проведения.

Для всех граждан постоянно работает круглосуточная консультативно-информационная служба "Здоровье – совет врача по телефону 15-83", где можно получить консультации и советы врачей, в том числе в праздничные и выходные дни (бесплатно со стационарных телефонов Киева).