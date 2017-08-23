Как будут работать медучреждения в Киеве в ближайшие дни

Вчера, 18:28

В Украине празднуется День флага и 26-я годовщина независимости

24 августах в поликлиниках Киева будет выходным
24 августах в поликлиниках Киева будет выходным. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Во время мероприятий по случаю Дня Государственного флага Украины и 26-й годовщины независимости Украины неотложная медицинская помощь будет предоставляться гражданам независимо от места их проживания и регистрации. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА.

Работа учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, будет организована следующим образом:

Работа учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, будет организована круглосуточно, в соответствии с утвержденными графиками дежурств отделений на 2017 год.

Дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи будет организовано в местах проведения общегосударственных и общегородских мероприятий, в том числе с учетом участия в мероприятиях людей с особыми потребностями, в соответствии с планом их проведения.

Для всех граждан постоянно работает круглосуточная консультативно-информационная служба "Здоровье – совет врача по телефону 15-83", где можно получить консультации и советы врачей, в том числе в праздничные и выходные дни (бесплатно со стационарных телефонов Киева).
здоровье, поликлиники, день независимости, День флага, медицинская помощь, медучреждения
Источник:

"Сегодня"

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