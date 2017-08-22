Как киевляне отнеслись к сносу киосков на КПИ

После уборки остатков конструкций и мусора будет освобожден проход к физико-математическому лицею

Сегодня возле станции метро "Политехнический институт" в Киеве был проведен демонтаж шести незаконно размещенных временных сооружений, а также торгового ряда, в который были смонтированы несколько киосков, общей площадью около 200 квадратных метров. Об этом в Facebook сообщает директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Андрей Фищук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Владельцев киосков на КПИ предупреждали семь раз – Белоцерковец

Он напомнил, что киоски был установлены зимой, и согласно решению Киеврады "Об обеспечении недопущения самовольного строительства и самовольного занятия земельных участков" самовольно занятые земельные участки государственной и коммунальной собственности подлежат освобождению и возвращению владельцам.

"После уборки остатков конструкций и мусора будет освобожден проход к физико-математическому лицею №142, следовательно, город сможет провести благоустройство и озеленение прилегающей территории", – добавил он.

Киевляне по-разному отнеслись к ночному сносу киосков. Многие поддерживают такое решение городских властей.

Другим же интернет-пользователям не нравится то, что после погрома остались груды мусора.

Киевлянин Дмитрий Новицкий также недоволен сносом киоском на КПИ.

"Было весьма удобно иметь возможность, идя вечером домой, приобрести необходимые продукты: свежее мясо или курятину, хлеб, молочные продукты или что-нибудь из выпечки", – пишет он.

Киевлянин подчеркнул, что обломки МАФов полностью перекрыли пешеходную зону и люди вынуждены сейчас идти к метро по проезжей части.

Впрочем, как заверил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, коммунальные службы вывезут мусор до конца сегодняшнего дня.