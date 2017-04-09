Как прошел полумарафон в Киеве: первыми пробежали эфиопы

В Киеве прошел седьмой полумарафон (бежало около 9 тыс. спортсменов). Победителем на дистанции в 21 км стал эфиопец Анабеса Ленчо. На финиш он прибежал с результатом в 01:03:57.

Анабеса побил прошлогодний рекорд трассы, который установил Тарас Сало (01:04:41). "Я ощущаю себя очень счастливым. Не могу сказать, что забег был легким. Как по мне, в Киеве еще достаточно прохладная погода. Но в общем все прошло хорошо. Лично я силы на дистанции не распределял, а просто бежал в одном для себя темпе. Полумарафон — не одна дистанция, которую я могу бежать — обычно принимаю участие в разных состязаниях. Сегодня меня поддерживала подруга, которая тоже принимала участие в забеге", — говорит победитель.

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Вторым и третьим на финиш прибежали поляк Шимон Кулька с результатом 01:05:26 и украинец Роман Романенко — 01:05:41.

Среди женщин победу на дистанции 21 км одержала Бейене Белайнеш из Эфиопии с результатом 01:13:58. А второе и третье места разделили украинки София Яремчук (01:15:04) и Вера Овчарук (01:16:19).