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Как в Киеве отметили День соборности http://www.segodnya.ua/img/article/7906/34_main.1485105336.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/34_tn.1485105336.jpg Люди Люди традиционно соединили берега Днепра "живой цепью"

Как в Киеве отметили День соборности

Сегодня, 19:30

Люди традиционно соединили берега Днепра "живой цепью"

Соборность. Киевляне развернули на мосту государственный флаг. Фото: Украинское фото
Соборность. Киевляне развернули на мосту государственный флаг. Фото: Украинское фото

В День соборности на мосту Патона прошла акция по соединению берегов Днепра "живой цепью".

Несколько сотен человек с украинскими флагами взялись за руки, символизируя единство державы. Люди пели гимн Украины и разрисовывали лица в сине-желтые цвета.

Похожая акция прошла и на мосту Метро. Тут участники тоже взялись за руки, они развернули огромные портреты деятелей прошлого — Степана Бандеры, Евгения Коновальца, а также бойцов, воюющих сейчас на Востоке.

Также сегодня в Киеве на улице Сечевых Стрельцов, на стене дома №24 открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу.

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Фото: facebook.com/ogaryaga

Мемориальная доска содержит барельеф полковника Армии УНР Евгения Коновальца в военном наряде вместе с элементами оружия. Автор композиции – скульптор Александр Михайлицкий.

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Фото: facebook.com/ogaryaga

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Фото: facebook.com/ogaryaga
акция, флаг, гимн, соборность, день соборности, киевляне, руки, единство, гимн Украины
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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