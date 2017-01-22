Как в Киеве отметили День соборности

В День соборности на мосту Патона прошла акция по соединению берегов Днепра "живой цепью".

Несколько сотен человек с украинскими флагами взялись за руки, символизируя единство державы. Люди пели гимн Украины и разрисовывали лица в сине-желтые цвета.

Похожая акция прошла и на мосту Метро. Тут участники тоже взялись за руки, они развернули огромные портреты деятелей прошлого — Степана Бандеры, Евгения Коновальца, а также бойцов, воюющих сейчас на Востоке.

Также сегодня в Киеве на улице Сечевых Стрельцов, на стене дома №24 открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу.

Фото: facebook.com/ogaryaga

Мемориальная доска содержит барельеф полковника Армии УНР Евгения Коновальца в военном наряде вместе с элементами оружия. Автор композиции – скульптор Александр Михайлицкий.

Фото: facebook.com/ogaryaga

Фото: facebook.com/ogaryaga