Как в Киеве вспоминали героев Крут: на историческом месте организовали сражение (фото)

Сегодня, 21:05

30 солдат в форме большевиков и бойцов УНР разыграли бой

фото: Анатолий Бойко

Сегодня вся страна вспоминала героев Крут — молодых парней, которые ценой своей жизни пытались остановить в 1918 году надвигающиеся на Киев части Красной армии. На Арсенальной площади, военные реконструкторы провели бой за завод "Арсенал".

Сражение на историческом месте организовали впервые. 30 солдат в форме большевиков и бойцов УНР разыграли бой. Во время сражения использовали пушку, которая стреляла холостыми, а также два пулемета. После победы бойцов УНР над большевиками по центру Киева прошло факельное шествие в честь погибших героев Крут.
фото, круты, военные, солдат, арсенал, бой, сражение, реконструкторы, герои Крут
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Как проходят военные учения на юге Украины

27 Января, 14:25

Участники маневров отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы

Украина

Флешмоб на корабле ВМС: моряки отжались 22 раза, образовав герб Украины

27 Января, 14:01

Сотни моряков синхронно отжались на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата "Гетман Сагайдачный"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования