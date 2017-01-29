Как в Киеве вспоминали героев Крут: на историческом месте организовали сражение (фото)

Сегодня вся страна вспоминала героев Крут — молодых парней, которые ценой своей жизни пытались остановить в 1918 году надвигающиеся на Киев части Красной армии. На Арсенальной площади, военные реконструкторы провели бой за завод "Арсенал".

Сражение на историческом месте организовали впервые. 30 солдат в форме большевиков и бойцов УНР разыграли бой. Во время сражения использовали пушку, которая стреляла холостыми, а также два пулемета. После победы бойцов УНР над большевиками по центру Киева прошло факельное шествие в честь погибших героев Крут.