Как вести себя на льду и что делать, если вы провалились

Специалисты КП "Плесо" опубликовали на своем сайте правила безопасности и спасения на льду.

Многие рыболовы и родители с детьми игнорируют элементарные правила собственной безопасности и выходят на лед, вероятно, успокаивая себя мыслями вроде "близко к берегу можно прогуляться, там безопасно".

На самом деле все совсем наоборот – лед часто неплотно соединяется с берегом, бывают трещины и полости с воздухом. А в отдельных местах даже близко к берегу глубина достигает нескольких метров.

Специалисты КП "Плесо" убедительно призывают не рисковать своей жизнью и не выходить на лед.

Правила безопасности и спасения на льду

Учитывая характерную для Украины нестабильность холодной погоды, лучше вообще обходить покрытые льдом реки, каналы, озера, пруды и другие водоемы. Даже довольно длительные сильные морозы – не гарантия безопасного пребывания на льду, что подтверждено многими несчастными случаями! Если вы все же решили рисковать, следуйте простым, но эффективным рекомендаций, которые помогут сохранить жизнь вам и вашим близким или знакомым.

Простые меры предосторожности

Не выходите на молодой лед, при слабых и непродолжительных морозах. Относительно безопасным считается лед: для одного человека – лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 сантиметров; для оборудования катка – не менее 10-12 сантиметров (массовое катание – 25 сантиметров); массовая переправа пешком может быть организована при толщине льда не менее 15 сантиметров.

Не собирайтесь на льду группами, не подходите друг к другу ближе, чем на 3 м. Расстояние между лунками рыболовов должно быть минимум 5 – 6 метров. Нельзя делать при себе сразу несколько лунок.

Ни в коем случае не выходите на лед в темное время суток, во время тумана, дождя или метели. Если случится беда, вас сложно будет заметить тем, кто может оказать помощь или вызвать спасателей.

Не выходите на лед в одиночку. Оставайтесь в поле зрения тех, кто при необходимости сможет оказать вам помощь.

Ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги – только палкой. Если на льду появляется хоть немного воды, слышно характерное потрескивание льда или появляются трещины, это свидетельствует о том, что под вами тонкий лед. Необходимо немедленно возвращаться тем же путем, которым и шли. При этом делать это скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч. Это позволит распределить массу тела на большую площадь льда.

Не употребляйте алкогольные напитки с целью согреться. Несмотря на обманчивое ощущение согревания, алкоголь приводит к увеличению потерь тепла организмом и повышает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, алкогольное опьянение приводит к неадекватному реагированию на опасность, очень часто становится причиной несчастных случаев на воде.

Ходите по уже проложенной лыжне. Если таковых нет, внимательно планируйте маршрут, стоя на берегу.

Крепления лыж на льду нужно расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить. Не набрасывайте на руки петли лыжных палок, чтобы в случае опасности легко их отбросить. Рюкзак вешать только на одно плечо, чтобы легко освободиться от его веса, если лед под вами провалится. Намокшая одежда и другие вещи в таких случаях быстро тянут вниз.

Не отходите далеко от берега. Где быстрее течение – и лед тоньше. А быстрое течение (на Днепре в пределах Киева достигает 2 м/с) неизбежно затягивает под лед. И, конечно, спасти вас будет сложнее.

Не приближайтесь к темным пятнам – участкам, где лед непрочный, есть выступающая вода. Также обходите темные, не покрытые снегом участки – места, где недавно были полыньи.

Помните, что под толстым слоем снега лед всегда тоньше.

Не выходите на лед в местах, где поблизости могут быть сточные воды, в первую очередь теплые (с предприятий и заводов), в районе устьев, где одна река в падает в другую, где река или ручей впадает в озеро и т. п.

Не приближайтесь к местам, где в лед вмерзли коряги, водоросли, веточки, щепки, пузырьки и т.д., где лед бывает непрочным. Также опасно подходить близко (на расстояние менее 10 м) к берегу, понтонам, дебаркадерам, бортам пришвартованного водного транспорта, причалам, с которыми лед может неплотно соединяться, где бывают трещины и полости с воздухом. Кроме того, нельзя приближаться ближе 100 м к опорам мостов – выше и ниже по течению всегда наблюдается высокая турбулентность воды. Лед там тоньше, чем где-либо, есть риск быть затянутым под лед быстрым течением.

Не ходите рядом с трещинами и по области, отделенной от основного массива несколькими трещинами.

Если из лунки вода начинает бить фонтаном, немедленно покиньте это место.

Не позволяйте детям выходить на лед без присмотра взрослых.

Катайтесь на коньках только в проверенных и оснащенных местах.

Если вы провалились под лед

В первую очередь старайтесь не паниковать и громко позвать на помощь.

Не делайте энергичных, резких движений в воде, ведь это ускоряет охлаждение организма (двигаться необходимо в медленном темпе). Действуйте решительно. Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. На голову приходится 50% потерь тепла. Кроме того, когда человек резко оказывается в ледяной воде, мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая непроизвольные вдохи и выдохи. Когда голова под водой, есть большой риск захлебнуться. Если все же намокшая одежда затянула вас под воду, когда к вам уже приближаются спасатели, старайтесь максимально задержать дыхание и оставаться четко под прорубью, не шевелясь в разные стороны. Так у водолазов будет гораздо больше шансов быстро найти вас в мутной воде и успеть спасти. Когда спасатели рядом, огромную роль играет организация процесса оказания помощи и четкое выполнение потерпевшим команд спасателей.

Находясь на поверхности воды, не наваливайтесь всем телом на тонкую часть льда, чтобы он не ломался еще больше. Опираясь на спину (на живот и грудь не так удобно опираться) и на локти и распределив таким образом массу тела на максимально возможную площадь льда, выталкивайте себя ногами на прочный лед, очень желательно в ту сторону, откуда пришли, там проверенный лед.

Когда тело будет в горизонтальном положении, забросьте на лед ту ногу, которая ближе к кромке льда, дальше поворотом корпуса вытащите другую ногу и быстро откатитесь от тонкого льда.

Спасение человека, провалившегося под лед

Лучше доставать человека с помощью конца спасательного Александрова – длинной веревки с тяжелыми поплавками яркого цвета и петлей на конце. Пострадавший обвязывается ним (или обвязывает руки), после чего спасатели извлекают его из полыньи. В реальной ситуации заменой спасательного конца могут стать спасательный круг (при наличии), ремень, обычная веревка, шарф, палка, шест, доска, лестница, лыжи, санки – длинное подручное средство.

Крикнуть, что идете на помощь, это придаст пострадавшему уверенности и силы.

Приближаться к пострадавшему необходимо лишь ползком, с раскинутыми в стороны руками и ногами, чтобы не оказаться в воде самому. Можно подложить под себя лыжи или доску – это увеличит площадь опоры. Не подползайте совсем близко к потерпевшему, бросайте веревку или связанные шарфы с максимально возможного расстояния. Человек, предоставляющий помощь, обязательно должен обвязаться веревкой, закрепив ее на берегу.

Если это невозможно либо нет очень длинных подручных предметов, то 2-3 человека ложатся на лед и цепочкой приближаются к потерпевшему, держа друг друга за ноги. Первый бросает потерпевшему ремень, шарф или подобный предмет, после чего они вместе вытаскивают его из воды. Действуйте уверенно и быстро, ведь пострадавший мерзнет в ледяной воде, а мокрая одежда быстро тянет его вниз.

Действия после того, как выбрался из воды, оказание пострадавшему домедицинской помощи

Если вы самостоятельно выбрались из полыньи, снимите на берегу мокрую одежду, выжмите ее, наденьте и как можно быстрее идите в теплое помещение.

Если человек пробыл в воде не очень долго и способен двигаться, ему предлагают бег на месте в течение 10-15 минут. Если он не способен двигаться, необходимо его укутать, напоить горячим питьем (не алкоголем!!!) и приложить грелки (бутылки, фляги с теплой водой) к затылку, шее, боковым поверхностям грудной клетки, под мышки, в паховой области.

Категорически запрещается растирать тело! Это приводит к разрушению капилляров, образованию кровотечений, синяков. А главное, охлажденная кровь из периферических сосудов начинает активно поступать к жизненно важным органам, что ускоряет и продолжает снижение температуры тела.

Можно устроить пострадавшему ванну с температурой воды 15-20°C, и постепенно повышать ее до 36- 42°C.

Ни в коем случае нельзя сразу отогревать охлажденные части тела в теплой или горячей воде! В лучшем случае это приведет к опасному учащению сердцебиения. В худшем – может вызвать гангрену!

В случаях, когда потерпевший пробыл в воде от 30 минут до 2 часов, но остался жив, его нельзя резко переносить, двигать конечности и громко разговаривать рядом с ним – это мгновенно приводит к остановке сердца! Если же у него отсутствует сердцебиение и дыхание, необходимо вызвать "Скорую" (дать команду, чтобы это сделал кто-то другой) и немедленно начинать сердечно-легочную реанимацию (СЛР) – непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. СЛР продолжать до восстановления сердцебиения и дыхания.