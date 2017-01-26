Карта стереотипов Киева: что думают о столице жители центра, окраин, туристы и чиновники (фото)

Издание TheKiev.City составило карту стереотипов Киева с делением по районам. Каждый из них полон стереотипов, которые прочно ассоциируются с названием станций метро, исторических моментов, приятными и не очень воспоминаниями.

Карта существует в четырех версиях – районы столицы Украины глазами туриста, жителя центра и окраины.

"При упоминании станции метро Героев Днепра у жителя окраины Киева возникает ассоциация с маршрутками на Межигорье. Когда говоришь Дорогожичи,- первое, что приходит на ум, это Бабий яр. Петровка – это книжный рынок, а Голосеевский район прочно ассоциируется с ВДНХ", – пишут создатели необычной карты.