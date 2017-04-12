Киев готовят к Евровидению: где появятся необычные клумбы и новые арт-объекты

Киев активно готовится: меньше месяца осталось до Евровидения. Обещают, что город будет не узнать – столицу подкрасят, украсят и озеленят.

Зеленстроевцы говорят, что готовят для конкурса два зеленых логотипа. Один из них – из красных деревянных шаров, похожих на бусины. Поставят его напротив места проведения. Таким образом, здесь дают вторую жизнь спиленным в районе деревьям.

"Это будет композиция, которая сделана с нашего сухостоя, то бишь, бусинки будут из дерева, которое будет покрашено, а так же они будут дополнены полубусинками из цветов", – говорит Евгений Ковшун, директор КП по содержанию зеленых насаждений.

Сварщик Владимир тоже креативит: создает оригинальные стальные конструкции, на которых разместят горшки с декоративными растениями. "Практически все делается вручную, и надо было рассчитать размеры – сделать, чтобы они были как близнецы", – рассказал Владимир Панченко, сварщик.

А в теплицах уже ждут своего часа несколько тысяч цветов и кустов, которыми украсят город к песенному конкурсу. Уже через две недели все эти цветы высадят в парке Победы, возле места проведения Евровидения. Обещают, что цвести они будут до глубокой осени.

Хамелеона из шишек установят специально для того, чтобы гости могли делать с ним фото. Право первого снимка авторы оставили за собой.

У самого Международного выставочного центра кипит работа: прокладывают мостовую и готовят клумбы. Городские власти обещали, что для Евровидения все будет готово к первому мая, и зеленстроевцы уверены, – со своим фронтом работ справятся на несколько дней раньше.