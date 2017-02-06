Киев в снежном плену: киевляне в соцсетях ругают автомобилистов и выкладывают фото с красивыми сугробами (фото)
Как в городе отреагировали на утренний снегопад
В Киеве с ночи идет снег. Утром город оказался в плену сугробов и скользких тротуаров: дворники не успевали справляться с чисткой дворов, а снегоуборочные машины в столице видели не везде.
В итоге, на дорогах города – 10-балльные пробки. Местами заторы были очень большими.
Кто-то традиционно ругает городскую власть, но многие киевляне сошлись во мнении, что автомобилистам стоило прислушаться к просьбе оставить частный транспорт дома и воспользоваться в это утро общественным транспортом.
Проблемы возникли и в пригородах столицы.
Тем временем, в Инстаграм киевляне выкладывают фотографии заснеженной столицы.
ввв
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