Киев в снежном плену: киевляне в соцсетях ругают автомобилистов и выкладывают фото с красивыми сугробами (фото)

Как в городе отреагировали на утренний снегопад

В Киеве с ночи идет снег. Утром город оказался в плену сугробов и скользких тротуаров: дворники не успевали справляться с чисткой дворов, а снегоуборочные машины в столице видели не везде.

В итоге, на дорогах города – 10-балльные пробки. Местами заторы были очень большими.

Кто-то традиционно ругает городскую власть, но многие киевляне сошлись во мнении, что автомобилистам стоило прислушаться к просьбе оставить частный транспорт дома и воспользоваться в это утро общественным транспортом.

Проблемы возникли и в пригородах столицы.

Тем временем, в Инстаграм киевляне выкладывают фотографии заснеженной столицы.

#kiev #kyiv #київ #киeв Фото опубликовано Masha Kotletka (@masha_kotletka) Фев 6 2017 в 12:01 PST

Не-не-не) я туда не хочу)) #киев #непогода #пробки #снег Фото опубликовано Александра Квитко (@alexafil) Фев 6 2017 в 12:11 PST

#піднадоїла_зима #зима #київ #взаимнаяподписка #взаимныеподписки #подписказаподписку #взаимные Фото опубликовано Dina Tyschenko (@dinatyschenko) Фев 6 2017 в 12:11 PST

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