Киев в снежном плену: киевляне в соцсетях ругают автомобилистов и выкладывают фото с красивыми сугробами (фото)

Сегодня, 11:57

Как в городе отреагировали на утренний снегопад

Фото: instagram.com/masha_kotletka/
Фото: instagram.com/masha_kotletka/

В Киеве с ночи идет снег. Утром город оказался в плену сугробов и скользких тротуаров: дворники не успевали справляться с чисткой дворов, а снегоуборочные машины в столице видели не везде.

В итоге, на дорогах города – 10-балльные пробки. Местами заторы были очень большими.

Кто-то традиционно ругает городскую власть, но многие киевляне сошлись во мнении, что автомобилистам стоило прислушаться к просьбе оставить частный транспорт дома и воспользоваться в это утро общественным транспортом.

Проблемы возникли и в пригородах столицы.

Тем временем, в Инстаграм киевляне выкладывают фотографии заснеженной столицы.

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Фото опубликовано Masha Kotletka (@masha_kotletka)

Не-не-не) я туда не хочу)) #киев #непогода #пробки #снег

Фото опубликовано Александра Квитко (@alexafil)

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Фото опубликовано Виктория Малофеева (@viktoria_malofeeva)

ввв
транспорт, зима, пробки, снегопад, непогода, киевляне
Авторы:

Людмила Князьская-Ханова, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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