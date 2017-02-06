Снежный коллапс в Киеве: подборка свежих фотожаб (фото)

Сегодня, 12:00

Горожане относятся к непогоде с юмором и фантазируют, как мэр Виталий Кличко чистит снег лопатой

 

Снегопад, который шел в столице всю ночь и продолжается сейчас, не оставил равнодушными самых креативных киевлян. Уже с утра в соцсетях начали появляться свежие фотожабы.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий работа наземного общественного транспорта в Киеве организована по специальному режиму движения.

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Фото: Елена Бойко

С 20.30 5 февраля предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" непрерывно проводят работы по обработке и очистке улично-дорожной сети от снега: по состоянию на 8.30 понедельника, 06 февраля, такие работы выполняются уже в пятый раз.

С ночи понедельника 267 единиц снегоуборочной техники и бригады по ручной уборке непрерывно работают на улично-дорожной сети.

По состоянию на 6.00 полный комплекс работ по обработке и очистке автодорог от снега был проведен четыре раза. По состоянию на 8.30 такие работы выполняются уже в пятый раз, ведь осадки не прекращаются.

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Фото: facebook.com/kievavtodor

Ночью, чтобы справиться с такой интенсивностью снега и обеспечить на утро проездной состояние дорог, очистки проводилось колоннами снегоуборочной техники в составе 5-9 машин. Утром "большие" колонны были разбиты на меньшие в составе до трех единиц спецтехники, чтобы не мешать движению автотранспорта.

Бригады по ручной уборке и тракторы со специальным оборудованием работают на тротуарах и остановках общественного транспорта.

Чтобы обеспечить безопасное движение автотранспорта по дорогам столицы, в течение суток предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" использовали 1753 т соли и 1462 т песчано-соляной смеси.
снег, снегопад, фотожабы
Автор:

Ольга Мулько

Источник:

"Сегодня"

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