Киев замело: по улицам города катаются сноубордисты (видео)

В Киеве возле станции метро "Левобережная" люди катаются на сноубордах. Так как дороги покрыты снегом, это делать довольно легко – нужно всего лишь прикрепить трос к машине и держаться за него – а дальше все пойдет как по маслу.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти сегодня до вечера.

Напомним, в марте 2013 года из-за непогоды, обрушившейся на столицу, автолюбителям приходилось стоять в многокилометровых пробках по несколько часов. Зато для некоторых киевлян аномальная мартовская погода была только в радость: лыжники и сноубордисты могли кататься прямо по улицам города.