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Киев замело: по улицам города катаются сноубордисты (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/51_main.1483878975.png http://www.segodnya.ua/img/article/7863/51_tn.1483878975.png Люди Спортсменов заметили возле "Левобережной"  

Киев замело: по улицам города катаются сноубордисты (видео)

Сегодня, 14:35

Спортсменов заметили возле "Левобережной"

 


Видео: Павел Льопик

В Киеве возле станции метро "Левобережная" люди катаются на сноубордах. Так как дороги покрыты снегом, это делать довольно легко – нужно всего лишь прикрепить трос к машине и держаться за него – а дальше все пойдет как по маслу.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти сегодня до вечера.

Напомним, в марте 2013 года из-за непогоды, обрушившейся на столицу, автолюбителям приходилось стоять в многокилометровых пробках по несколько часов. Зато для некоторых киевлян аномальная мартовская погода была только в радость: лыжники и сноубордисты могли кататься прямо по улицам города.

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Источник:

"Сегодня"

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