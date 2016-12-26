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Киевлян призывают делиться лишней едой http://www.segodnya.ua/img/article/7832/36_main.1482761276.png http://www.segodnya.ua/img/article/7832/36_tn.1482761276.png Люди Пищу для нуждающихся можно оставить в специальных холодильниках  

Киевлян призывают делиться лишней едой

Сегодня, 16:04

Пищу для нуждающихся можно оставить в специальных холодильниках

 

Киевлян установили на улицах холодильники и просят оставлять там еду для нуждающихся. Фото: sovety-pokupki.ru
Киевлян установили на улицах холодильники и просят оставлять там еду для нуждающихся. Фото: sovety-pokupki.ru

Трое киевлян запустили новую для нашего города инициативу – фудшеринг. Они установили на улицах Киева холодильники и просят желающих оставлять там еду для нуждающихся, пишет dreamkyiv.com.

Первые пять холодильников #godobro команда разместила неделю назад. Один из них – на Подоле, на Спасской, 13. Но вскоре он исчез, как и еще один – по другому адресу. Не успели даже закрепить. На данный момент пунктов осталось три, но они исправно выполняют свою функцию. Ребята говорят, что было обидно, но это дало толчок подумать, как обновить или дополнить инициативу. Рабочий вариант – желтые деревянные шкафы ручной работы.

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Фото: dreamkyiv.com

Точный адрес пунктов инициаторы #godobro называть отказываются, как и указывать свои контакты. Волнуются, что у местных властей могут возникнуть вопросы разрешений и пункты демонтируют. Поэтому сейчас инициатива ориентирована на щедрость горожан, которые сами наткнулись на холодильники.

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Фото: dreamkyiv.com

Напомним, подобный подход является популярным в Германии и Индии, там холодильники устанавливают возле кафе, пекарен, магазинов. В пункты фудшеринга попадают продукты, у которых скоро закончится срок годности, или излишки пищи.
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