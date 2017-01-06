Киевляне спасают от смерти одинокого больного старика: парализованный мужчина неделю звал на помощь

Киевляне обсуждают шокирующую историю, которая произошла в Днепровском районе столицы. Одинокий пенсионер был парализован в результате случившегося инсульта и целую неделю провел в своей квартире без воды и еды. Спастись ему удалось чудом. "Сегодня" узнала, кто должен помогать в таких ситуациях.

70-летний мужчина по имени Владимир проживает на ул. Чупринки. Перед Новым годом у него случился инсульт, в результате которого тело практически полностью парализовало. Владимир звал на помощь, колотил палкой по батареям, но это не привлекло внимания. Чтобы согреться и достучаться до соседей, дедушке пришлось поджечь свою простыню. Услышав запах гари, соседи вызвали полицию и скорую. Старика забрали в больницу. А через несколько дней обездвиженного пенсионера выписали и привезли обратно в пустую квартиру, снова оставив совершенно одного.

НЕРАВНОДУШНЫЕ. Помочь дедушке решили несколько парней, живущих этажом выше и узнавших о произошедшем. "Я был в гостях у друга и узнал об этом мужчине — совсем один, без еды и воды... Когда я пришел, дверь в квартиру Владимира была открыта, а замок выломан полицией. По просьбе пенсионера я купил ему бутылку колы и пачку вафель — вот такой был его новогодний стол", — рассказал киевлянин Юрий Чабан.

О том, что произошло, Юрий написал на своей странице в соцсетях, призывая помочь старику всех неравнодушных. Через пару дней на этот призыв откликнулись сотни горожан. Одни предложили свою помощь в качестве сиделок, другие пожертвовали деньги. "Сейчас неравнодушные люди покупают старику еду, кормят, меняют памперсы, даже делают массаж, так как у Владимира образовались ужасные пролежни. Но Владимир нуждается в стационарном лечении, он должен пройти курс реабилитации, в том числе и психологической", — рассказал Юрий.

ЧТО ДЕЛАТЬ. В департаменте соцзащиты КГГА "Сегодня" заверили, что парализованному пенсионеру будет предоставлена вся необходимая помощь. "Одинокие люди, которым некому помочь, должны обращаться в районные управления социальной защиты (чтобы встать на учет, нужно написать заявление или как минимум уведомить о такой необходимости по телефону. — Авт.). Сейчас под опекой соцслужб находится больше 10 тысяч таких горожан", — говорит директор департамента соцзащиты Юрий Крикунов.

В КГГА поясняют, что одинокие немощные пенсионеры могут рассчитывать на бесплатную помощь (для них будут приносить лекарства, оказывать медпомощь, ходить за продуктами или в госучреждения). Если у человека есть родственники, но они им не интересуются, он также может рассчитывать на помощь, только уже на платной основе.