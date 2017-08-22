Киевляне в пять раз чаще стали болеть корью

Вчера, 18:09

Больше всего случаев вспышки кори зарегистрировали в Дарницком районе

 

По состоянию на 18 августа этого года по Киеву зарегистрировано 22 случая заболевания корью
По состоянию на 18 августа этого года по Киеву зарегистрировано 22 случая заболевания корью. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

За восемь месяцев текущего года в Киеве зарегистрировано 22 случая заболевания корью, а за аналогичный период прошлого года – четыре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на в ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

"По состоянию на 18 августа этого года по городу Киеву зарегистрировано 22 случая заболевания корью. За аналогичный период 2016 года – 4 случая", – говорится в сообщении.

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При этом в центре преодолевали, что больше всего случаев вспышки кори зарегистрировали в Дарницком районе столицы.

"В целом по районам города регистрируется спорадическая заболеваемость, кроме Дарницкого района, где зарегистрировано 8 случаев, в том числе 1 вспышка (одна семья) с 5 случаями кори", – отметили в центре.
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