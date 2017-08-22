Киевляне в пять раз чаще стали болеть корью

Больше всего случаев вспышки кори зарегистрировали в Дарницком районе

За восемь месяцев текущего года в Киеве зарегистрировано 22 случая заболевания корью, а за аналогичный период прошлого года – четыре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на в ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

"По состоянию на 18 августа этого года по городу Киеву зарегистрировано 22 случая заболевания корью. За аналогичный период 2016 года – 4 случая", – говорится в сообщении.

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При этом в центре преодолевали, что больше всего случаев вспышки кори зарегистрировали в Дарницком районе столицы.

"В целом по районам города регистрируется спорадическая заболеваемость, кроме Дарницкого района, где зарегистрировано 8 случаев, в том числе 1 вспышка (одна семья) с 5 случаями кори", – отметили в центре.