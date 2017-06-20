Киевлянка борется с раком в спортзале и остро нуждается в помощи

Сегодня, 16:53

Девушке поставили редкий диагноз, но она доказала свою жажду жить


Вместо таблеток – бег, а химиотерапию заменили гантели. Каждое утро киевлянки Марины Дегтяр начинается с тренировки – девушка заболела редкой формой рака и борется с ней в спортзале.

В течение двух лет врачи не могли поставить девушке диагноз. После многочисленных анализов Марину ошеломили – мизотелиома брюшной полости. "Это очень редкое заболевание, обычно встречается у мужчин лет пятидесяти-шестидесяти, которые работали где-то на производстве и имели столкновение с азбестом", – рассказывает Дегтяр.

При такой болезни внутренные органы буквально усеяны мелкими опухолями. Каждый день девушка терпит адскую боль, но сознательно отказалась от лекарств и химиотерапии, которую назначили врачи, ведь они сами признались – лечение мало чем поможет.

Медики говорили, что Марине осталось жить несколько месяцев, но эти прогнозы Дегтяр опровергает уже полтора года.

"Я урегулировала моменты с сердцем, и сейчас не задыхаюсь, то есть уже могу это контролировать. Я даже не могла на третий этаж пешком подняться", – рассказывает Дегтяр и уточняет, что благодаря спорту смогла нормализовать вес – год назад из-за боли и потери аппетита она весила 45 кг.

Тренер Ольга Кулик рассказывает, что Марина стала примером для всех в зале. "Я смотрю на эту девочку, полную желания жить и творить людям добро. Человек достоин жизни. И я очень хочу, чтобы люди услышали и помогли ей" – говорит Ольга.

А спасти Марину согласились немецкие доктора. Уже через неделю ее ждет сложная операция. 75 тысяч евро на нее уже собрали. "Осталось собрать только на реабилитацию – это 13,5 тысяч", – делится Марина.

Из-за болезни девушка потеряла работу, любимый ушел, родные не поддерживают. Но Марина верит, что за неделю соберет необходимую сумму и вернется в Украину здоровой.
спорт, рак, помощь, киевлянка, диагноз, болезнь
Источник:

"Сегодня"

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