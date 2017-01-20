Киевские дороги все сильнее бьют по нервам и кошелькам водителей (видео)

90% столичных улиц уже давно нуждаются в капитальном, а не ямочном ремонте

Дырявые дороги. После рождественских морозов на проезжей части в Киеве – яма на яме. В этом водители винят "Киевавтодор", но дорожники уверяют – улицы ремонтируют рекордными темпами.

"Вот нам недавно привезли вот такой диск. Это передняя часть, а это – задняя. Этот человек влетел вот здесь в яму, и диск принес пешком, в руках", – показывает Андрей, шиномонтажник.

"Жертв" плохих дорог на шиномонтаже видят все чаще. Иногда помочь уже ничем не могут.

На все упреки в "Киевавтодоре" отвечают – делают все, что могут. Дыры в асфальте латают едва ли не ежедневно, несмотря на морозы.

Правда, гарантию, что не появятся новые выбоины, дорожники не дают. Ведь 90 процентов киевских улиц уже давно нуждаются в капитальном, а не ямочном ремонте.

"Если бы мы занимались капитальным ремонтом, на который выделяются миллионы и даже миллиарды, мы сделали кусок дороги – и он лежит. Можете посмотреть на Старонаводницкую, Леси Украинки – там ям нет, потому что делался капитальный ремонт улицы. Если будут деньги, будем делать, и проблема отпадет сама собой", – говорит Степан Глущенко, прораб.

Еще одна причина плохого состояния дорог – несоблюдение технологии.

Это Московский мост – одна из самых оживленных магистралей столицы. Дорогу здесь латали буквально три месяца назад, однако уже после первых морозов ям стало даже больше, чем было до ремонта.

Все дело – в некачественном ремонте, признают в "Киевавтодоре".

"Капитальный ремонт Московского моста с заменой асфальтобетонного последний раз проводился в 2005 году. Так как в 2005 году не были выполнены работы по замене гидроизоляции, сейчас появляются выбоины в асфальтобетонном покрытии из-за попадания воды в бетонную прогоновую конструкцию. Мост нуждается в выполнении работ по капитальному ремонту с заменой гидроизоляции", – объяснил первый заместитель генерального директора КК "Киевавтодор" Юрий Баранов.

В минувшем году в Киеве отремонтировали рекордное за последние10 лет количество дорог – почти 200 километров из более чем полутора тысяч. Это значит, что если в ближайшее время ничего не изменится – ямы на столичных улицах исчезнут не раньше, чем через восемь лет.

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