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Киевские моржи: по Оболони ходит мужчина в футболке и шортах (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7868/14_main.1484043921.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/14_tn.1484043921.jpg Люди Необычного прохожего заметили в супермаркете и на улице  

Киевские моржи: по Оболони ходит мужчина в футболке и шортах (фото)

Сегодня, 12:24

Необычного прохожего заметили в супермаркете и на улице

 

В Киеве на Оболони сфотографировали мужчину, который в мороз ходит по улице в футболке, шортах и сандалиях. Фото появились в группе "Оболонь / Obolon.City" в Facebook.

На одном из снимков мужчина выбирает продукты в овощном отделе супермаркета, а затем с покупками идет по заснеженной улице. Все остальные прохожие – в теплой зимней одежде и головных уборах.

Отметим, что в Киеве несколько дней стояли сильные морозы, температура опускалась до 17 градусов ниже ноля.

Напомним, велопарад, который стартовал в Москве в воскресенье, 8 января, в почти тридцатиградусный мороз, вызвал бурную реакцию в сети. Несмотря на то, что в столице России из-за холодов был объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности погоды, действо решили не отменять.
моржи, мужчина, оболонь, морозы, морж
Источник:

"Сегодня"

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