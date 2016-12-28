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Киевские пожарные сфотографировались для календаря на 2017 год (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7839/52_main.1482930619.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/52_tn.1482930619.jpg Люди Спасатели показаны в напряженных и счастливых моментах жизни  

Киевские пожарные сфотографировались для календаря на 2017 год (фото)

Сегодня, 15:07

Спасатели показаны в напряженных и счастливых моментах жизни

 

Киевские пожарные сфотографировались для календаря на следующий год.

Спасатели получили первую партию календарей абсолютно нового формата. На страницах черно-белого календаря они представлены в разные моменты своего труда и отдыха. Мы видим, как спасатели выносят детей из огня, проводят водолазные работы, разрезают двери бензопилой, а также непринужденно разговаривают после выполнения задания, общаются с родными и обнимают своих помощников – служебных собак.

Напомним, волонтеры киевского мини-приюта "Кошкин дом" создали благотворительный календарь с животными в теплой и домашней атмосфере.
фото, спасатели, календарь, пожарные
Источник:

"Сегодня"

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