Киевские пожарные сфотографировались для календаря на 2017 год (фото)

Киевские пожарные сфотографировались для календаря на следующий год.

Спасатели получили первую партию календарей абсолютно нового формата. На страницах черно-белого календаря они представлены в разные моменты своего труда и отдыха. Мы видим, как спасатели выносят детей из огня, проводят водолазные работы, разрезают двери бензопилой, а также непринужденно разговаривают после выполнения задания, общаются с родными и обнимают своих помощников – служебных собак.

Напомним, волонтеры киевского мини-приюта "Кошкин дом" создали благотворительный календарь с животными в теплой и домашней атмосфере.