Киевский судья погорел на взятке (видео)

На взятке в почти 16 тысяч долларов погорел судья Хозяйственного суда Киева.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Задержали служителя Фемиды на горячем работники экономического департамента ГПУ совместно с коллегами из Службы безопасности Украины и антикоррупционной прокуратуры.

Деньги судья выбросил прямо в снег.

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