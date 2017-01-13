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Киевский судья погорел на взятке (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7879/13_main.1484301321.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/13_tn.1484301321.jpg Люди Служитель Фемиды выбросил деньги в снег

Киевский судья погорел на взятке (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:00

Служитель Фемиды выбросил деньги в снег


На взятке в почти 16 тысяч долларов погорел судья Хозяйственного суда Киева.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Задержали служителя Фемиды на горячем работники экономического департамента ГПУ совместно с коллегами из Службы безопасности Украины и антикоррупционной прокуратуры.

Деньги судья выбросил прямо в снег.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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