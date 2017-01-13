Киевский судья погорел на взятке (видео)
События на ТК Украина
Служитель Фемиды выбросил деньги в снег
На взятке в почти 16 тысяч долларов погорел судья Хозяйственного суда Киева.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Задержали служителя Фемиды на горячем работники экономического департамента ГПУ совместно с коллегами из Службы безопасности Украины и антикоррупционной прокуратуры.
Деньги судья выбросил прямо в снег.
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