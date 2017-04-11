ФОТОФАКТ. Кличко с послом Японии высадили сакуры возле Национальной оперы

По случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Японией и Украиной Посольство начинает кампанию по высадке деревьев сакуры по всей стране.

Мэр Киева Виталий Кличко по приглашению Посольства Японии в Украине принял участие в акции по высадке сакур возле Национальной оперы Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"2017-й год объявлен годом Японии в Украине. Много лет сотрудничества между нашими странами, между городами-побратимами – Киевом и Киото. И я надеюсь, это сотрудничество и наша дружба будут продолжаться и развиваться. Сакура является символом Японии. И я с большим удовольствием присоединяюсь сегодня к посадке этих красивых деревьев в центре Киева", – отметил Виталий Кличко.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Сумме отметил, что по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Японией и Украиной Посольство начинает кампанию по высадке деревьев сакуры во всей Украине. "Мне приятно, что мы таким образом сегодня празднуем Год Японии в Украине и высаживаем в Киеве сакуру. Во всей Украине в этом году мы планируем высадить около 2500 деревьев сакур", – отметил Шигеки Сумме.

Посол также отметил, что в этом году состоится визит в Киев мэра Киото. "Очень хорошо, что мэр Киото посетит наш город. Мы уже готовимся к его приезду и вместе откроем обновленный парк Киото", – добавил Виталий Кличко.

Сообщается, что в Киеве в этом году высадят более 100 сакур: на Владимирской горке, возле Золотых ворот, в Мариинском парке, парке "Наталка", парке Киото, на Пейзажной аллее, на территории Киевского хореографического училища и Киевского политехнического университета, в ботсаду им. Фомина Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.