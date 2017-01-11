Конкурс идей для Киева: в городе предлагают создать солнце-транспорт и чистые озера

На реализацию идей, которые получат самую высокую поддержку, в этом году выделят 50 млн грн

В Киеве сегодня и завтра в Колонном зале мэрии на Крещатике, 36, будут презентовать проекты Общественного бюджета — предложения и идеи киевлян о том, как сделать наш город комфортнее. Какие из них воплотят в жизнь за счет бюджетных средств, решают голосованием сами жители. "Сегодня" посмотрела, что хотят сделать в столице.

ИДЕИ. Напомним, в конце прошлого года впервые в Киеве жителям предложили непосредственно участвовать в улучшении жизни города и распределении денег из горказны с помощью Общественного бюджета. На реализацию идей, которые получат самую высокую поддержку, в этом году выделят 50 млн грн (до 1 млн на каждый проект-победитель).

Всего в голосовании участвует 321 проект в сферах безопасности, охраны здоровья, культуры, транспорта, информационных технологий, образования на общую сумму более 300 млн грн.

К примеру, команда активистов "Город-сад", которая своими силами создала сквер Небесной сотни в центре Киева, предлагает создать на ул. Михайловской КиноСквер. "Цель проекта — популяризация украинского кино и развитие исторического центра города как динамического публичного пространства с активной культурной жизнью", — объясняют авторы. В КиноСквере предлагают создать места для сидения, защиту от осадков, также необходима качественная аппаратура (бюджет на реализацию 154 тыс. грн).

Под открытым небом. Есть идея обустроить на улице Михайловской КиноСквер. Фото: gb.kievcity.gov.ua

Киевлянин Александр Чепурко предлагает очистить каскад озер в Пуща-Водице и обустроить для отдыха их берега. "Каскад озер (УТОГ, Городской став, Горащиха, Карачун) и река Котурка находятся в запущенном состоянии и стали опасными для отдыхающих. Необходимо почистить русло реки и бассейны озер от мусора, ила, поваленных деревьев. Провести ремонт гидротехнических сооружений и обустроить прибрежную территорию, установив лавочки, помосты для рыбалки", — предлагает автор (бюджет 708,3 тыс. грн).

Евгений Лагутин хочет установить по всему городу мотивирующие урбан-урны для окурков. Такие конструкции, по его мнению, помогут бороться с загрязнением среды и повысить культуру населения (бюджет 821,8 тыс. грн).

Студенты КПИ предлагают создать на базе вуза высокотехнологическую лабораторию для изучения современной электроники, проведений исследований, изготовления прототипов изобретений. "Это место, где каждую креативную техидею можно воплотить в жизнь", — говорят авторы. Доступ в лабораторию хотят сделать открытым абсолютно для всех (бюджет 740 тыс. грн).

КПИ. Предлагают сделать открытую лабораторию для изобретателей. Фото: gb.kievcity.gov.ua

Идея киевлянина Ярослава Саражинского — установка солнечных панелей на крышах городских троллейбусов. Он считает, что так можно будет экономить электроэнергию (бюджет 294 тыс. грн).

Тарас Карамушка предлагает организовать психологическую помощь и поддержку деток, которые лечатся в онкоцентре, и их родителей (бюджет 151,6 тыс. грн).

Также много проектов касаются создания и реконструкции зеленых зон. Так, в микрорайоне Быковня предлагают создать сквер им. Брондукова, жители хотят парк возле озера Тельбин, просят привести в порядок и парк Малышко возле метро "Дарница".

ГДЕ ИСКАТЬ. На сайте gb.kievcity.gov.ua можно ознакомиться со всеми проектами и отдать голос за 5 понравившихся инициатив до 29 января (уже проголосовало 4,6 тыс. человек). В Киевраде также разработали интерактивную карту, где можно найти локации всех общественных инициатив и их характеристику. "Каждый киевлянин может на своем компьютере или телефоне увидеть проект, который инициируют в его районе или даже в доме", — говорит управляющий делами Киеврады Игорь Хацевич. Голосовать можно с помощью электронного кабинета Карточки киевлянина или методом BankID (пошаговая инструкция есть на сайте). Победителей назовут 30—31 января.