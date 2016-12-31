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ФОТОФАКТ. Кризис крепчал: киевляне выстроились в очереди за импортными декликатесами http://www.segodnya.ua/img/article/7849/56_main.1483194123.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/56_tn.1483194123.jpg Люди Многие жители столицы традиционно отправились за покупками 31 декабря

ФОТОФАКТ. Кризис крепчал: киевляне выстроились в очереди за импортными декликатесами

Сегодня, 16:20

Многие жители столицы традиционно отправились за покупками 31 декабря

ФОТОФАКТ. Кризис крепчал: киевляне выстроились в очереди за импортными декликатесами

В последний предновогодний день, 31 декабря, киевляне массово отправились за покупками для новогоднего стола. Пользователи Facebook отмечают, что в этом году жители столицы активно запасаются деликатесами.

Экономист Михаила Кухар опубликовал фотографию очередней за импортным алкоголем.

"31 декабря очереди на кассе в "Гудвайне". Вы видели когда-нибудь такие?" – отметил Кухар.

В комментариях пользователи соцсети прокомментировали ситуацию: "Одним словом кризис", "Кризис крепчал...", "Видели! В самую обычную субботу в середине ноября! И даже там припарковаться не смогли! Кризис – ага".


Напомним, в нынешнем году украинцы съели больше импортных продуктов, чем за 2015 годЭксперты объясняют увеличение спроса на привозную еду тем, что она стала доступнее: за год средние заработки поднялись на 18%, а цены на продукты — лишь на 12%. По их прогнозам, такая тенденция сохранится и в следующем году.

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продукты, кризис, украинцы, соцсети, цены на продукты, кухар
Источник:

"Сегодня"

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