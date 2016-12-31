ФОТОФАКТ. Кризис крепчал: киевляне выстроились в очереди за импортными декликатесами

В последний предновогодний день, 31 декабря, киевляне массово отправились за покупками для новогоднего стола. Пользователи Facebook отмечают, что в этом году жители столицы активно запасаются деликатесами.

Экономист Михаила Кухар опубликовал фотографию очередней за импортным алкоголем.

"31 декабря очереди на кассе в "Гудвайне". Вы видели когда-нибудь такие?" – отметил Кухар.

В комментариях пользователи соцсети прокомментировали ситуацию: "Одним словом кризис", "Кризис крепчал...", "Видели! В самую обычную субботу в середине ноября! И даже там припарковаться не смогли! Кризис – ага".





Напомним, в нынешнем году украинцы съели больше импортных продуктов, чем за 2015 год. Эксперты объясняют увеличение спроса на привозную еду тем, что она стала доступнее: за год средние заработки поднялись на 18%, а цены на продукты — лишь на 12%. По их прогнозам, такая тенденция сохранится и в следующем году.