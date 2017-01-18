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Ледяная красота: Киев поражает замерзшими деревьями (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/89_main.1484738778.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/89_tn.1484738778.jpg Люди Киевляне массово выкладывают фотографии в соцсети  

Ледяная красота: Киев поражает замерзшими деревьями (фото)

Сегодня, 13:40

Киевляне массово выкладывают фотографии в соцсети

 

В Киеве – прекрасная зимняя погода: небольшой мороз, лежит снег и светит солнце. Многие деревья замерзли и стали похожими на ледяные скульптуры. Жители столицы фотографируют эти природные "произведения искусства" в разных районах города.

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Позняки. Фото: instagram.com/neuberger_yl

Напомним, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 18 января в Киеве ожидается облачная с прояснениями погода. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 3-5° мороза.
погода, лед, деревья, ледяные скульптуры, замерзли
Источник:

"Сегодня"

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