Ледяная красота: Киев поражает замерзшими деревьями (фото)

В Киеве – прекрасная зимняя погода: небольшой мороз, лежит снег и светит солнце. Многие деревья замерзли и стали похожими на ледяные скульптуры. Жители столицы фотографируют эти природные "произведения искусства" в разных районах города.

Позняки. Фото: instagram.com/neuberger_yl

Напомним, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 18 января в Киеве ожидается облачная с прояснениями погода. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 3-5° мороза.