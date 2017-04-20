Ловят, как в Европе: как в "Борисполе" работает система по распознаванию преступников

Сегодня, 18:37


Правоохранители в аэропорту Борисполь протестировали работу системы автоматической проверки в базах международного розыска. Готовятся к наплыву пассажиров из-за рубежа на Евровидение.

Один из пассажиров контроль не прошел. Система сканирования мгновенно определила – владелец паспорта в международном розыске. Приходится идти в специальную комнату для неудобного разговора с пограничником.

Мужчину выводят в наручниках. "Мистер Рамадан. Согласно информации базы данных Интерпола, вас разыскивают правоохранительные органы Украины. Вы будете задержаны и переданы в правоохранительные органы", – говорит ему пограничник.

Комнату для собеседований мужчина также покидает в наручниках. На самом деле в этот раз преступник условный – для презентации системы безопасности. Но отчасти случаются и настоящие. "Например, уже только сегодня в Борисполе обнаружили и задержали двух человек, которых передали в Национальную полицию. Они были в розыске. И у них карточки стояли на задержание", – говорит Вадим Троян, заместитель министра внутренних дел Украины.

"Гражданин Франции на законных основаниях прибыл к нам в Украину. Одиннадцатого апреля бюро Интерпола Франции занесло его в базу данных и поставила с индексом "арест". И сегодня, когда он пытался выехать за пределы Украины, сработала база данных. Арестовали и передали Нацполиции", – рассказал Василий Серватюк, заместитель председателя Госпогранслужбы.

Система координации с базами Интерпола работает в аэропорту Борисполь еще с 2015-го. Ее постоянно совершенствуют. К Евровидению систему недавно оборудовали и средствами биометрического контроля.
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Источник:

"Сегодня"

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