Мэр Броваров извинился за карту без Крыма

Мэр Броваров Игорь Сапожко извинился перед председателем Меджлиса Рефатом Чубаровым и общественностью за карту Украины без Крыма и Донбасса, которую повесили в центре города на сцене для проведения торжеств ко Дню Независимости. Об этом Чубаров написал на своей странице на Facebook.

"Только что мне позвонил глава города Бровары Игорь Сапожко. Обсудили ситуацию с установлением днем стилизованной карты Украины с очевидными недостатками (без изображения Крыма) на праздничной сцене.

Мэр доложил, что все нарушения исправлены. Игорь Сапожко просил также передать свои публичные извинения общественности за то, что случилось", – заявил Чубаров.

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Мэр города заверил, что полиция приступила к выяснению всех обстоятельств и определению виновных в соответствии с действующим законодательством Украины.

"Со своей стороны я поблагодарил мэра города Бровары за принятые руководством города меры по исправлению допущенного недостатка", -заявил Чубаров.

Напомним, перед горсоветом в Броварах вывешивали карту Украины без Крыма и оккупированного Донбасса. Сейчас ее заменили другим баннером. Карту сняли правоохранители и забрали для проведения следственных действий.