На Майдане прощались с погибшим под Авдеевкой Леонидом Дергачем (видео)

На Майдане сегодня прощались с погибшим в бою под Авдеевка Леонидом Дергачем. Боевые побратимы и сотни киевлян пришли, чтобы отдать последний долг бойцу.

Леонид Дергач получил смертельное ранение в среду. Ему было 37. До службы на Донбассе преподавал в Черновицком университете. После демобилизации не смог оставить своих побратимов и снова вернулся на передовую. Похоронят героя в родном селе на Буковине. Указом президента лейтенант Леонид Дергач награжден орденом Богдана Хмельницкого посмертно.

"Это был очень отзывчивый, добрый человек, который излучала свет, к которому тянулись другие. Они были на самой ответственной позиции, которую занимала 9 рота, эта позиция была создана благодаря Лене, она давала защиту от диверсионных групп противника и не давала обойти с флангов 3 батальон", – рассказал Прилуцкий Александр, командир 3 взвода 72 бригады, боевой собрат погибшего.