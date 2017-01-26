ФОТОФАКТ. На ВДНХ в Киеве появился 100-килограммовый осьминог

Вчера, 15:52

Скульптор подвесил осьминога на столб, чтобы увидеть, как он будет смотреться на фоне неба

 

Осьминог на ВДНХ. Фото: facebook.com/belokon.vladimir
Осьминог на ВДНХ. Фото: facebook.com/belokon.vladimir

Прохожие заметили на территории ВДНХ в Киеве новую скульптуру – металлического осьминога на осветительной опоре. Впрочем, как рассказал "Сегодня" автор работы скульптор Владимир Белоконь, его осьминога горожане увидели раньше времени.

"У меня мастерская на территории ВДНХ. И осьминога я просто подвесил на столб, чтобы увидеть, как он будет смотреться на фоне неба. Не так давно я решил попробовать себя в графике по металлу. И эта работа еще не закончена. Вес осьминога – более 100 килограмм, и чтобы поднять его на высоту, понадобилась помощь 10 человек. Сделал я его довольно-таки быстро: за 10 дней. Посмотрим, если он приживется на ВДНХ, то тут и останется", – рассказал "Сегодня" Владимир Белоконь, добавляя, что в таком же стиле сделал птеродактиля, жука и другую живность.

Киевлянам Белоконь запомнился позитивной скульптурой "Влюбленных фонарей" на Майдане Незалежности. "Этой скульптуре уже 10 лет. Я ее регулярно подправляю. Из-за дождя и снега с фонарей сходит краска. Поэтому придумали для них интересную фишку: каждый раз выкрашиваем их в новый наряд или образ. Например, в вышиванке. Вообще, у фонарей 5-6 "костюмов" для разных времен года", – говорит Белоконь.

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Фото: belokon.com
осьминог, скульптура, белоконь, скульптор, столб, вднх
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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