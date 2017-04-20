Нападение на нацгвардейца под Киевом: собака военного выжила и получила медаль и косточку

Сегодня, 12:42

Пес по кличке Джеф получил три ножевых ранения, спасая хозяина


Псу вручили медаль и косточку, а его хозяин идет на поправку. Фото: Нацгвардия Украины

Псу вручили медаль и косточку, а его хозяин идет на поправку. Фото: Нацгвардия Украины

Псу вручили медаль и косточку, а его хозяин идет на поправку. Фото: Нацгвардия Украины

Псу вручили медаль и косточку, а его хозяин идет на поправку. Фото: Нацгвардия Украины

Псу вручили медаль и косточку, а его хозяин идет на поправку. Фото: Нацгвардия Украины

В Национальной гвардии Украины рассказали о состоянии здоровья раненого в Ирпене бойца.

Напомним, 16 апреля 25-летний гвардеец, старший солдат Евгений Бараненко вышел гулять со своим псом и сделал замечание компании молодых людей, чтобы они не шумели. В ответ, парня ударили ножом в живот.

В полиции Киевской области также сообщали, что от ножевых ранений погибла и собака. Злоумышленник вскоре был задержан, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Двое его друзей дали показания как свидетели.

Как рассказали в Нацгвардии, солдат сейчас находится в больнице, ему оказывают всю необходимую помощь. "Состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. В больнице его проведывают товарищи по службе. Со стороны командования военной части также приняты необходимые меры помощи пострадавшему", – сообщают в НГУ.

Оказалось, что выжил и пес Евгения по кличке Джеф ( породы американский питбультерьер), хотя он получил три ножевых ранения. После проведенных операций животное идет на поправку. "Решением командования части пес был поощрен памятным знаком отличия "За спасение хозяина" и вкусной костью", – рассказали в Нацгвардии.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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