Нападение на нацгвардейца под Киевом: собака военного выжила и получила медаль и косточку

В Национальной гвардии Украины рассказали о состоянии здоровья раненого в Ирпене бойца.

Напомним, 16 апреля 25-летний гвардеец, старший солдат Евгений Бараненко вышел гулять со своим псом и сделал замечание компании молодых людей, чтобы они не шумели. В ответ, парня ударили ножом в живот.

В полиции Киевской области также сообщали, что от ножевых ранений погибла и собака. Злоумышленник вскоре был задержан, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Двое его друзей дали показания как свидетели.

Как рассказали в Нацгвардии, солдат сейчас находится в больнице, ему оказывают всю необходимую помощь. "Состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. В больнице его проведывают товарищи по службе. Со стороны командования военной части также приняты необходимые меры помощи пострадавшему", – сообщают в НГУ.

Оказалось, что выжил и пес Евгения по кличке Джеф ( породы американский питбультерьер), хотя он получил три ножевых ранения. После проведенных операций животное идет на поправку. "Решением командования части пес был поощрен памятным знаком отличия "За спасение хозяина" и вкусной костью", – рассказали в Нацгвардии.