Найди друга: два породистых кота и кошечка ищут дом (фото)

В киевском приюте находятся двое британских короткошерстных котов и одна кошка. Животные здоровы, не стерилизованы и не кастрированы. Всем мурлыкам около года, у одного из котов проблемы с глазами. Прежде, чем отдавать животных хозяев, волонтеры покажут их врачу и могут оказать помощь со стерилизацией. Также при необходимости обещают позаботиться о доставке.

По словам зоозащитников, у животных стресс – вместо дивана им приходиться делить лежаки с сотней кошек, а вместо сытной консервы – довольствоваться тем, что дадут. В приютах не всегда хорошие условия, там ходят болезни, мало персонала, чтобы всех вылечить и за всеми присмотреть – породистым котам там придется слишком сложно.

Контактный телефон: 096 694 41 11 Татьяна (Киев).