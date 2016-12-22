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Найди друга: два породистых кота и кошечка ищут дом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/36_main.1482438670.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/36_tn.1482438670.jpg Люди Всем мурлыкам около года, не стрелизованы

Найди друга: два породистых кота и кошечка ищут дом (фото)

Вчера, 22:31

Всем мурлыкам около года, не стрелизованы

В киевском приюте находятся двое британских короткошерстных котов и одна кошка. Животные здоровы, не стерилизованы и не кастрированы. Всем мурлыкам около года, у одного из котов проблемы с глазами. Прежде, чем отдавать животных хозяев, волонтеры покажут их врачу и могут оказать помощь со стерилизацией. Также при необходимости обещают позаботиться о доставке.

По словам зоозащитников, у животных стресс – вместо дивана им приходиться делить лежаки с сотней кошек, а вместо сытной консервы – довольствоваться тем, что дадут. В приютах не всегда хорошие условия, там ходят болезни, мало персонала, чтобы всех вылечить и за всеми присмотреть – породистым котам там придется слишком сложно. 

Контактный телефон: 096 694 41 11 Татьяна (Киев).
кошка, коты, кот, Найди друга

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