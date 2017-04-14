Найди друга: две кошечки-сестрички ищут дом

Барышни очень ласковые, любят сидеть на ручках и петь свои песенки

Две милые кошечки-сестрички ищут дом. Похожие как две капельки воды – девочки Фефочка и Матильда – растут вместе и, как все дети, копируют поведение друг друга.

Барышни очень ласковые, любят сидеть на ручках и петь свои песенки. А если вы – любитель сладко поспать, то малышки согреют вас холодной ночью, обеспечивая покой и уют, спрятавшись вместе с вами под одеяло.

После восстанавливающего сна Фефочка и Матильда развеселят вас, играя и забавляясь – стоит только дать сестренкам кошачью игрушку, особенно меховую мышку. Они без устали будут с ней гонять, а еще побегают за веревочкой, весело носясь по всей квартире.

Фефочка и Матильда вполне самостоятельные барышни и не будут надоедать своему хозяину, но обожают внимание и ласку.

Удочерить малышек вместе или по отдельности можно в семью без маленьких детей, с условием ненавязчивого отслеживания жизни девочек.

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