Найди друга: две кошечки-сестрички ищут дом

Сегодня, 20:01

Барышни очень ласковые, любят сидеть на ручках и петь свои песенки


Фефочка и Матильда ищут дом

Фефочка и Матильда ищут дом

Фефочка и Матильда ищут дом

Фефочка и Матильда ищут дом

Фефочка и Матильда ищут дом

Две милые кошечки-сестрички ищут дом. Похожие как две капельки воды – девочки Фефочка и Матильда – растут вместе и, как все дети, копируют поведение друг друга.

Барышни очень ласковые, любят сидеть на ручках и петь свои песенки. А если вы – любитель сладко поспать, то малышки согреют вас холодной ночью, обеспечивая покой и уют, спрятавшись вместе с вами под одеяло.

После восстанавливающего сна Фефочка и Матильда развеселят вас, играя и забавляясь – стоит только дать сестренкам кошачью игрушку, особенно меховую мышку. Они без устали будут с ней гонять, а еще побегают за веревочкой, весело носясь по всей квартире.
Фефочка и Матильда вполне самостоятельные барышни и не будут надоедать своему хозяину, но обожают внимание и ласку.

Удочерить малышек вместе или по отдельности можно в семью без маленьких детей, с условием ненавязчивого отслеживания жизни девочек.

Контактные телефоны: 096 570 73 56, 093 205 35 05, Алена (https://vk.com/alyona2184).
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