Найди друга: кошечке Снежинке нужна забота и новый дом (фото)

Сегодня, 21:37

Особенная кошка ищет особенного хозяина

Кошке Снежинке срочно нужен заботливый хозяин. Об этом сообщается в группе "Им нужна семья – помощь бездомным животным" в Фейсбук. Кошечке не удалось спасти ухо и пришлось его ампутировать.

Кошка попала к зоозащитникам перед Новым Годом в истощенном состоянии. "В ветеринарной клинике "Лада" ее лечили, делали анализы, стерилизовали, капали, приводили в чувство – и нашлась прекрасная семья, которая готова была забрать Снежу. Но несколько дней назад она почувствовала себя плохо, и мы решили сделать еще один анализ на короновирус. Он оказался положительным. В семье, куда она должна была уехать, есть несколько других котов – так что теперь путь туда закрыт", – пишут волонтеры.

Они отмечают, что кошку желательно отдать в дом единственной. Ее нельзя отправить ни на передержку, ни в приют, а содержать пожизненно животное в ветеринарной клинике у них нет нет ни физической, ни финансовой возможности. "Друзья, кто возьмет? Кто спасет?", – переживают зоозащитники.

Контактный телефон:  0675082670, Аня
коты, кот, Найди друга

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