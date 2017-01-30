Найди друга: кошечке Снежинке нужна забота и новый дом (фото)

Кошке Снежинке срочно нужен заботливый хозяин. Об этом сообщается в группе "Им нужна семья – помощь бездомным животным" в Фейсбук. Кошечке не удалось спасти ухо и пришлось его ампутировать.

Кошка попала к зоозащитникам перед Новым Годом в истощенном состоянии. "В ветеринарной клинике "Лада" ее лечили, делали анализы, стерилизовали, капали, приводили в чувство – и нашлась прекрасная семья, которая готова была забрать Снежу. Но несколько дней назад она почувствовала себя плохо, и мы решили сделать еще один анализ на короновирус. Он оказался положительным. В семье, куда она должна была уехать, есть несколько других котов – так что теперь путь туда закрыт", – пишут волонтеры.

Они отмечают, что кошку желательно отдать в дом единственной. Ее нельзя отправить ни на передержку, ни в приют, а содержать пожизненно животное в ветеринарной клинике у них нет нет ни физической, ни финансовой возможности. "Друзья, кто возьмет? Кто спасет?", – переживают зоозащитники.

Контактный телефон: 0675082670, Аня.