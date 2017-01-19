Найди друга: кот-красавец ищет дом (фото)

Красивый, нежный кот, похожий на мейн-куна или сибиряка (5,200 кг), ищет дом. Нашли кота на улице – он сидел на морозе, был болен бронхитом и кашлял. Также у красавца было прокушено ухо и травма хвоста. Врачи сделали ему полное обследование, рентген, капельницу. Сейчас кот здоров, чист, проглистован, сделаны все прививки. Он находится на передержке в ветеринарной клинике "Алден вет" в Киеве. Врачи просят забрать кота побыстрее – желательно сразу в семью.

Контактный телефон: 097 373 83 08, Алена (Киев).