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Найди друга: кот-красавец ищет дом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7898/21_main.1484831296.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/21_tn.1484831296.jpg Люди Кот здоров, чист, проглистован, сделаны все прививки

Найди друга: кот-красавец ищет дом (фото)

Сегодня, 15:08

Кот здоров, чист, проглистован, сделаны все прививки

  • Таким кота подобрали с улицы

Красивый, нежный кот, похожий на мейн-куна или сибиряка (5,200 кг), ищет дом. Нашли кота на улице – он сидел на морозе, был болен бронхитом и кашлял. Также у красавца было прокушено ухо и травма хвоста. Врачи сделали ему полное обследование, рентген, капельницу. Сейчас кот здоров, чист, проглистован, сделаны все прививки. Он находится на передержке в ветеринарной клинике "Алден вет" в Киеве. Врачи просят забрать кота побыстрее – желательно сразу в семью.

Контактный телефон: 097 373 83 08, Алена (Киев).
коты, кот, Найди друга

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