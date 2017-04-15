Найди друга: котенок Бакарди ищет любящую семью
Пятнистая мордочка и невероятно доверчивые глаза выделяют ее среди других
Бакарди мечтает быть нужной. Фото: facebook.com/catfair.kyiv
Бакарди мечтает быть нужной. Фото: facebook.com/catfair.kyiv
Бакарди мечтает быть нужной. Фото: facebook.com/catfair.kyiv
Бакарди мечтает быть нужной. Фото: facebook.com/catfair.kyiv
Эта маленькая кошечка родилась домашней, но хозяевам ее мамы стала лишней. Бакарди 2 месяца, она еще совсем ребенок – игривая, веселая и ласковая. Пятнистая мордочка и невероятно доверчивые глаза выделяют ее среди других.
Бакарди мечтает быть нужной и ждет, когда ее познакомят с новым домом, где она сможет чувствовать себя в безопасности.
Контактный телефон: 067 269 3165, куратор Evgenia Lisovenko (Киев).
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