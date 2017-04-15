Найди друга: котенок Бакарди ищет любящую семью

Сегодня, 13:38

Пятнистая мордочка и невероятно доверчивые глаза выделяют ее среди других


Бакарди мечтает быть нужной. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Бакарди мечтает быть нужной. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Бакарди мечтает быть нужной. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Бакарди мечтает быть нужной. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Эта маленькая кошечка родилась домашней, но хозяевам ее мамы стала лишней. Бакарди 2 месяца, она еще совсем ребенок – игривая, веселая и ласковая. Пятнистая мордочка и невероятно доверчивые глаза выделяют ее среди других. 

Бакарди мечтает быть нужной и ждет, когда ее познакомят с новым домом, где она сможет чувствовать себя в безопасности. 

Контактный телефон: 067 269 3165, куратор Evgenia Lisovenko (Киев).
кошка, коты, кот, котенок, Найди друга
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди

Найди друга: две кошечки-сестрички ищут дом

Вчера, 20:01

Барышни очень ласковые, любят сидеть на ручках и петь свои песенки

Общество

Коту понравилось ехать в автомобиле. Кадр из видео

Котик без ума от специального сиденья в автомобиле

Вчера, 16:12

Видеоролик с чудо-сиденьем посмотрели уже более 44 миллионов раз

Невероятное

Рыжий кот упал в вентшахту многоэтажки и провел в заточении несколько дней

13 Апреля, 17:34

Прогуливавшийся по крыше дома кот провалился в 30-метровую шахту вентиляции

Люди

Найди друга: милая кошечка ищет дом

5 Апреля, 20:02

Жужу любит сидеть на руках, делать лапками массаж и мурлыкать

Люди

Найди друга: шоколадный котенок Брауни ищет дом

4 Апреля, 22:57

Малыш очень нежный, ласковый, общительный и дружелюбный

Мир

Видеохит: обращение мэра Риги к гражданам прервал кот

6 Апреля, 06:24

Животное неожиданно появилось в кадре и на глазах опешившего Ушакова начало пить из его кружки

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования