Найди друга: красивый кот Федя ищет дом

Сегодня, 06:27

Феде около 7 лет, но ведет он как беззаботный котенок


Кот Федя ищет дом. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Кот Федя ищет дом. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Кот Федя ищет дом. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Кот Федя ищет дом. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Кот Федя ищет дом. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Кот Федя ищет дом. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Кот Федя ищет дом. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Кот Федя ищет дом. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Кот Федя ищет дом. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Кот Федя ищет дом. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Кот Федя ищет дом. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Зайдя в большой вольер для кошек в приюте "Сириус" он встретит вас первым. И не отойдет от вас, пока вы выбираете себе друга. Будет сопровождать вас по всем закоулкам, потому что очень любит людей. Когда-то он был домашним котом и еще помнит свои диванные времена.

Ему около 7 лет, но ведет он как беззаботный котенок – играет и весело бегает за добычей. Котик кастрирован. 

Контактный телефон: 093-409-63-19, куратор Мария Нечепа (Киев). Звоните!
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