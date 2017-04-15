Найди друга: красивый кот Федя ищет дом

Феде около 7 лет, но ведет он как беззаботный котенок

Зайдя в большой вольер для кошек в приюте "Сириус" он встретит вас первым. И не отойдет от вас, пока вы выбираете себе друга. Будет сопровождать вас по всем закоулкам, потому что очень любит людей. Когда-то он был домашним котом и еще помнит свои диванные времена.

Ему около 7 лет, но ведет он как беззаботный котенок – играет и весело бегает за добычей. Котик кастрирован.

Контактный телефон: 093-409-63-19, куратор Мария Нечепа (Киев). Звоните!