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Найди друга: милая кошечка любит спать в обнимку (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/84_main.1484917094.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/84_tn.1484917094.jpg Люди Мурчунья принесет в ваш дом много позитивных эмоций

Найди друга: милая кошечка любит спать в обнимку (фото)

Сегодня, 14:58

Мурчунья принесет в ваш дом много позитивных эмоций

Кошечка Нора ищет свой самый лучший дом. Она очень добрая, ласковая мурчунья. Жила в доме где было 100 котов, не знала ласки и тепла. По причине нападок взрослых котов была стерилизована в столь раннем возрасте. Сейчас ей 4 месяца. Она очень красивая, породы турецкой ангоры. Очень любит спать в обнимку, лежать на ручках. Принесет в ваш дом много позитивных эмоций.

Контактный телефон: 0979876190 Таня (Киев).
коты, кот, Найди друга

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