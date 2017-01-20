Найди друга: милая кошечка любит спать в обнимку (фото)

Кошечка Нора ищет свой самый лучший дом. Она очень добрая, ласковая мурчунья. Жила в доме где было 100 котов, не знала ласки и тепла. По причине нападок взрослых котов была стерилизована в столь раннем возрасте. Сейчас ей 4 месяца. Она очень красивая, породы турецкой ангоры. Очень любит спать в обнимку, лежать на ручках. Принесет в ваш дом много позитивных эмоций.

Контактный телефон: 0979876190 Таня (Киев).