Ночью Киев накроет густой туман

Синоптики предупреждают об опасности на дорогах

В ночь с 17 на 18 января, а также утром 18 января в столице ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр, сообщили в КГГА.

В связи с этим, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными на дорогах города.

В целом, завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 3-5° мороза.

Переменная облачность без существенных осадков удерживаться 19 и 20 января. Температура ночью около 10°, днем 4-6° мороза.

Днем 21 января и ночью 22 января местами небольшой снег, в остальное время – без осадков. Температура ночью 9-11°, а днем 2-4° мороза.