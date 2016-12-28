Новая крупная афера в Киеве: людям обещают бесплатные квартиры

Аферисты, которые ранее разводили киевлян на розыгрыше бесплатных машин, теперь осваивают рынок недвижимости. Жителям "дарят" несуществующие квартиры, выманивая личные данные и деньги.

Киевлянка Наталья Ломака рассказала нам, что получила смс о том, что стала обладательницей новой квартиры в Киеве. Только, как выяснилось позже, в несуществующем доме.

"Подробности предлагали узнать по телефонам и на сайте. Там действительно все очень красиво и умно написано о строительстве нового жилкомплекса на ул. Богдановской, 17-а в Соломенском районе. Также рассказывается об акции с розыгрышем бесплатных квартир. Участие в ней якобы принимают все абоненты, которые пользовались услугами целого ряда платежных терминалов. Я позвонила по указанному в смс телефону и там мне сообщили, что для получения квартиры мне нужно зарегистрироваться и выслать все свои паспортные данные и идентификационный код, а потом заплатить налог с подарка. А уже потом я получу жилье. Но меня многое насторожило. Через поисковик никакой допинформации о жилкомплексе найти не удалось. Также удивило, что победителям советовали регистрироваться немедленно, иначе квартира достанется кому-то другому. К тому же, я вспомнила, что моя знакомая когда-то попалась на удочку мошенников, которые таким же образом якобы разыгрывали машины и только выманили у нее деньги", — рассказала нам Наталья.

Она нашла сайт и телефоны компании New City Developers, которая значилась на сайте в графе "Центр продаж". "Там мне сказали, что никакие квартиры никто не разыгрывает. Мало того, об указанном жилкомплексе на улице Богдановской им ничего не известно", — говорит она.

В этой компании "Сегодня" подтвердили, что киевляне массово атакуют их вопросами о бесплатных квартирах в неком комплексе, о существовании которого они ничего не знают. "Только за один день к нам обратилось 4 человека. Причем один из них уже готов был отсылать деньги. И это только те люди, которые не поленились перепроверить информацию и обратились к нам за разъяснениями. Можно только представить, сколько людей поверили аферистам. Несмотря на то, что наша компания указана на сайте мошенников как "центр продаж", мы не имеем никакого отношения к данной авантюре. Организаторы схемы прикрываются именами компаний с хорошей репутацией на рынке и тем самым подрывают доверие к честным застройщикам! Мы уже обратились по этому поводу в полицию", — сказал нам гендиректор компании New City Developers Денис Седаков.

"Сегодня" обнаружила на сайте с квартирной акцией и другие нестыковки. К примеру, описание жилкомплекса, а также схемы квартир на сайте "позаимствованы" у другого жилого комплекса Соломенского района. А указанные телефон и электронный адрес ранее уже "засветились" у... автомобильных аферистов (вчера, к слову, по ним никто не отвечал). Не обнаружен указанный комплекс и на официальном портале Градостроительного кадастра Киева. В Департаменте по вопросам архстройконтроля КГГА "Сегодня" также ответили: здесь не предоставляли, не получали и не регистрировали документов, которые дают право на подготовительные и стройработы, а также не принимали в эксплуатацию объект по адресу ул. Богдановская, 17-а. В реестре информации о нем нет.

Куда жаловаться при подозрениях

Глава департамента киберполиции Сергей Демедюк говорит, что в подобных случаях схема у мошенников остается прежней, но меняется предмет (авто, квартира, техника и любой другой "приз"). Бывает, подобным промышляют заключенные.

"Если у людей возникли даже малейшие сомнения, пусть обращаются через наш официальный сайт с помощью обратной связи. Реагируем быстро. Но дело в том, что около 80% таких мошеннических атак идут с временно оккупированных территорий Украины, там задержать организаторов мы не можем, но задерживаем посредников у нас", — говорит Демедюк. В киберполиции предупреждают, что сейчас активизировались и банковские мошенники в связи с национализацией "ПриватБанка". Преступники звонят людям, говорят об объединении "Привата" и "Ощадбанка" и необходимости перевести счет, выманивают пароли и данные по картам и снимают с них деньги.