Новая крупная афера в Киеве: людям обещают бесплатные квартиры
Власти говорят, что дома по такому адресу вообще нет
Аферисты, которые ранее разводили киевлян на розыгрыше бесплатных машин, теперь осваивают рынок недвижимости. Жителям "дарят" несуществующие квартиры, выманивая личные данные и деньги.
Киевлянка Наталья Ломака рассказала нам, что получила смс о том, что стала обладательницей новой квартиры в Киеве. Только, как выяснилось позже, в несуществующем доме.
"Подробности предлагали узнать по телефонам и на сайте. Там действительно все очень красиво и умно написано о строительстве нового жилкомплекса на ул. Богдановской, 17-а в Соломенском районе. Также рассказывается об акции с розыгрышем бесплатных квартир. Участие в ней якобы принимают все абоненты, которые пользовались услугами целого ряда платежных терминалов. Я позвонила по указанному в смс телефону и там мне сообщили, что для получения квартиры мне нужно зарегистрироваться и выслать все свои паспортные данные и идентификационный код, а потом заплатить налог с подарка. А уже потом я получу жилье. Но меня многое насторожило. Через поисковик никакой допинформации о жилкомплексе найти не удалось. Также удивило, что победителям советовали регистрироваться немедленно, иначе квартира достанется кому-то другому. К тому же, я вспомнила, что моя знакомая когда-то попалась на удочку мошенников, которые таким же образом якобы разыгрывали машины и только выманили у нее деньги", — рассказала нам Наталья.
Она нашла сайт и телефоны компании New City Developers, которая значилась на сайте в графе "Центр продаж". "Там мне сказали, что никакие квартиры никто не разыгрывает. Мало того, об указанном жилкомплексе на улице Богдановской им ничего не известно", — говорит она.
В этой компании "Сегодня" подтвердили, что киевляне массово атакуют их вопросами о бесплатных квартирах в неком комплексе, о существовании которого они ничего не знают. "Только за один день к нам обратилось 4 человека. Причем один из них уже готов был отсылать деньги. И это только те люди, которые не поленились перепроверить информацию и обратились к нам за разъяснениями. Можно только представить, сколько людей поверили аферистам. Несмотря на то, что наша компания указана на сайте мошенников как "центр продаж", мы не имеем никакого отношения к данной авантюре. Организаторы схемы прикрываются именами компаний с хорошей репутацией на рынке и тем самым подрывают доверие к честным застройщикам! Мы уже обратились по этому поводу в полицию", — сказал нам гендиректор компании New City Developers Денис Седаков.
"Сегодня" обнаружила на сайте с квартирной акцией и другие нестыковки. К примеру, описание жилкомплекса, а также схемы квартир на сайте "позаимствованы" у другого жилого комплекса Соломенского района. А указанные телефон и электронный адрес ранее уже "засветились" у... автомобильных аферистов (вчера, к слову, по ним никто не отвечал). Не обнаружен указанный комплекс и на официальном портале Градостроительного кадастра Киева. В Департаменте по вопросам архстройконтроля КГГА "Сегодня" также ответили: здесь не предоставляли, не получали и не регистрировали документов, которые дают право на подготовительные и стройработы, а также не принимали в эксплуатацию объект по адресу ул. Богдановская, 17-а. В реестре информации о нем нет.
Куда жаловаться при подозрениях
Глава департамента киберполиции Сергей Демедюк говорит, что в подобных случаях схема у мошенников остается прежней, но меняется предмет (авто, квартира, техника и любой другой "приз"). Бывает, подобным промышляют заключенные.
"Если у людей возникли даже малейшие сомнения, пусть обращаются через наш официальный сайт с помощью обратной связи. Реагируем быстро. Но дело в том, что около 80% таких мошеннических атак идут с временно оккупированных территорий Украины, там задержать организаторов мы не можем, но задерживаем посредников у нас", — говорит Демедюк. В киберполиции предупреждают, что сейчас активизировались и банковские мошенники в связи с национализацией "ПриватБанка". Преступники звонят людям, говорят об объединении "Привата" и "Ощадбанка" и необходимости перевести счет, выманивают пароли и данные по картам и снимают с них деньги.
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