Очереди на остановках транспорта в Киеве: пассажиры не могут влезть в автобусы и электрички (фото)

Сегодня, 12:37

Многим приходится идти пешком

  • Гната Юры. Фото: "Транспорт Киева"
  • Троещина, автобус маршрута №114. Фото: vk.com/kp_kpt
  • Фото: "Типичный Киевпастранс"
  • Троещина. Фото: vk.com/kp_kpt
  • Троещина. Фото: vk.com/kp_kpt
Гната Юры. Фото: "Транспорт Киева"
Троещина, автобус маршрута №114. Фото: vk.com/kp_kpt
Фото: "Типичный Киевпастранс"
Троещина. Фото: vk.com/kp_kpt
Троещина. Фото: vk.com/kp_kpt

Из-за снегопада, который начался в Киеве ночью и продолжается до сих пор, многие киевляне испытывали трудности, добираясь на работу.

В частности, большие очереди собирались на остановках городской электрички, скоростного трамвая и маршруток. В салоны общественного транспорта трудно было втиснуться.

"Сегодня, Гната Юры, в направлении вокзала. Чтобы хоть как-то уехать, пришлось перейти на противоположную сторону, доехать до конечной тройки и оттуда уже ехать на вокзал. И таких "лайфхакеров" было полтрамвая", – пишет Александр Мокиенко в группе "Транспорт Киева".

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Фото: "Транспорт Киева"

Напомним, уже с утра в соцсетях начали появляться свежие фотожабы на тему заваленного снегом города.

В Киеве с ночи идет снег. Утром город оказался в плену сугробов и скользких тротуаров: дворники не успевали справляться с чисткой дворов, а снегоуборочные машины в столице видели не везде.
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Автор:

Ольга Мулько

Источник:

"Сегодня"

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