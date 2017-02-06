Очереди на остановках транспорта в Киеве: пассажиры не могут влезть в автобусы и электрички (фото)

Из-за снегопада, который начался в Киеве ночью и продолжается до сих пор, многие киевляне испытывали трудности, добираясь на работу.

В частности, большие очереди собирались на остановках городской электрички, скоростного трамвая и маршруток. В салоны общественного транспорта трудно было втиснуться.

"Сегодня, Гната Юры, в направлении вокзала. Чтобы хоть как-то уехать, пришлось перейти на противоположную сторону, доехать до конечной тройки и оттуда уже ехать на вокзал. И таких "лайфхакеров" было полтрамвая", – пишет Александр Мокиенко в группе "Транспорт Киева".

Фото: "Транспорт Киева"

Напомним, уже с утра в соцсетях начали появляться свежие фотожабы на тему заваленного снегом города.

В Киеве с ночи идет снег. Утром город оказался в плену сугробов и скользких тротуаров: дворники не успевали справляться с чисткой дворов, а снегоуборочные машины в столице видели не везде.