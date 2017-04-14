Пасхальные куличи в Киеве: сколько в столице стоит праздничная выпечка

Паска за полторы тысячи гривен: самый дорогой пасхальный хлеб нашли в Киеве. Правда, можно найти кулич дешевле, и при этом – не менее вкусный.

Кулинар Ирина Карпенко дома не печет паски уже два года. А на работе – пасхальный конвейер. "16 штук у нас уходят за полчаса. Может, даже меньше. Мы только успеваем их достать, только красиво украсить и упаковать, и моментально приходят люди и забирают", – рассказала повар.

Едва кулич достали из печи, кулинар сразу берется за тесто. "Этот процесс должен быть непрерывным", – объясняет пекарь Валерий. Внутри – кардамон, ваниль и цедра. Полукилограммовую буханку продадут за 95 гривен. Но есть и дороже. "Большая стоит 400 гривен. А меньшая – 215", – рассказали продавцы.

"Сегодня" нашли самую дорогую кулич в столице. 1430 гривен. Это за 3 килограмма. Но цена кусается не везде. "Самая маленькая стоит 15 гривен. Есть за 200 гривен – самая дорогая в нашем магазине. Она идет с цукатами и орехами", – рассказали в одном из магазинов города.

Продавец Оксана признается: самая популярная – за 20 гривен. В четверть кило. Раскупают паски вовсю. Сегодня продала уже более сотни.

В субботу в магазины привезут еще больше свежих куличей. Ведь в последний день перед Пасхой ожидается наибольший спрос на традиционную выпечку.