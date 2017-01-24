Пенсионерам из хосписа под Киевом нужна помощь (фото)

Одинокие пенсионеры из зоны боевых действий на Востоке, которые на данный момент находятся в хосписе на Киевщине, нуждаются в помощи небезразличных людей. Об этом пишет "Обозреватель".

С ноября 2014 года волонтеры эвакуировали из-под обстрелов десятки пожилых людей с инвалидностями: одну часть из них вывезли с временно оккупированной территории, вторую – забрали из полуразрушенных домов "серой зоны". Сейчас в поселке Перемога Броварского района в арендованном доме живут 23 старика из зоны боевых действий. Их опекает общественная организация "Пролісок".

"У нас живут старики, которые по разным причинам не нужны своим родным. Последнего дедушку мы забрали в конце 2016 года из поселка Верхнеторецкое Донецкой области. Это уже "красная зона" – от его дома до поста "ДНР" было всего 200-300 м. Дедушка слепой, давно не ходит. Родственники сохраняли ему жизнь ради пенсии – давали старичку немного еды, забирали пенсию и пропивали ее. Мы забрали дедушку и будем дальше эвакуировать стариков, которые оказались в тяжелых ситуациях", – рассказал менеджер социального сопровождения ГО "Пролісок" Олег Горбачев.

По его словам, кроме постоянной потребности в еде и лекарствах, старикам из хосписа очень нужны вещи и обувь, а еще необходимы деньги, чтобы покрывать расходы на коммунальные услуги – на момент января у хосписа образовался долг в 16 700 грн за отопление, воду и свет.

"Мы открыли хоспис еще в 2004 году в Алчевске Луганской области. После начала войны из города пришлось уехать и оставить там строительство большого дома для стариков. Поэтому сейчас мы также ищем место, которое добрые люди готовы выделить под хоспис – платить большие суммы за аренду дома мы также не можем", – подытожил Горбачев.

Желающие помочь хоспису могут привозить помощь (одежду, обувь, еду) в сам поселок Перемога Броварского р-на Киевской обл. или пересылать деньги на карту ОщадБанка: 4790-7000-1720-5445 (Горбачев Олег).

Связаться с хосписом также можно с помощью Facebook.